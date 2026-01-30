微台指散戶一翻多就崩600點？阿格力喊「媽媽樂勒」：有沒有那麼準

快訊

阿格力指出，微台指散戶期貨部位今年首次明顯翻多，夜盤隨即重挫600點，引發市場熱議。中央社
台股近期波動加劇，盤面氣氛緊繃之際，市場再度把目光投向「微台指散戶多空比」。投資型粉專「阿格力」觀察到，散戶期貨部位出現今年首次明顯翻多，隨後夜盤指數卻快速走弱，引發社群熱議。

阿格力在臉書發文指出，當天散戶微台指期貨部位「一翻多」，沒想到夜盤就在其發文時點下跌約600點，直呼「有沒有這麼準」。他也同步分享「散戶微台指反指標」相關內容，認為該數據對判斷市場方向具參考價值，引起大量投資人討論。

阿格力原文表示：「媽媽樂勒，有沒有這麼準，散戶期貨今天一翻多，今年首次而已就讓夜盤目前我發文時下跌600點，有沒有那麼準...」

不少網友認同「散戶微台指」具備反指標特性，甚至形容準確度極高，留言包括：「散戶微台真的超反指標」、「微台散戶指標這波神準到爆」、「比驗孕棒準~」、「多空雙巴捏 散戶就是神阿」、「散戶就是這麼準」、「果然是散戶指標 」、「超準」。

也有網友分享自身操作經驗與情緒反應：「好在昨天賣掉一些賺錢的股票了，真的是媽媽樂。」、「今天如果才追的人應該會懷疑人生」、「會哭吧」。

另一派聲音則認為該現象未必具有穩定指標意義，偏向事後解讀或情緒反映，有人直言：「這已經是玄學了」、「也算後行指標」、「現在散戶都有訓練過」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

