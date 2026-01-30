25歲「無本當沖賺300萬」卻陷空手焦慮！網勸「戒賭癮」定期定額

今年以來台股漲勢猛烈，一名25歲網友在PTT股板發文請益「如何調適空手的心態」，自稱大學靠無本當沖累積300萬元、又花200多萬元出國念書，回台當兵後因時差與設備限制淡出當沖，改做波段卻屢屢失利，眼見大盤與黃金等資產續漲更感痛苦。貼文引起熱議，討論焦點從「該不該永遠不空手」延伸到原PO是否其實是被「錯過行情」與「賭性操作」困住。

原PO表示，去年4月曾撿進正二，但9月回台當兵前全數賣光，之後長期空手，看到漲勢「好痛苦」，連長輩買黃金都大漲。他嘗試買「好公司低基期」卻一路下跌，手上剩90萬元現金、另有30萬元套在自認好公司，並坦言空手加上軍中時間多，反而更容易做出不理智決策，例如買樂透、加密貨幣開150倍槓桿當賭博，雖然虧不多，但已意識到心態失控。

面對原PO自述，多數留言直接給出「不要空手」的建議，有人點名0050、正二、2330或黃金，認為「錢進去滾都比在手上好」，也有人勸其別再想預測高點，「離很大想等回檔」只會越等越焦慮，乾脆分批買入、定期定額，甚至有人直言「空手幹嘛」可在台股、美股、債券與指數間配置。

但也有不少網友不買單，質疑原PO「無本當沖賺300萬」真實性，留言酸「反串記得註明」、「故事好假」，並反問既然當沖有本事，為何不繼續沖或開更高額度。原PO回應，當沖讓近視增加300度、眼睛乾澀，認為健康代價不划算；也承認策略有胃納量，難以無限擴張。

另一派網友則將問題定調為「賭癮」與「想賺快錢」後遺症，認為原PO真正要調適的不是空手，而是無法忍受慢慢累積、總想靠短線翻身；有人提醒「不要有短時間爆富想法，遲早會賠回去」，建議把重心放在本業、當兵就養身體，投資以大盤與資產配置為主，減少盯盤與追逐熱門標的帶來的衝動操作。整体討論呈現兩條主線：一是「先買門票別空手」的資產配置思維，二是「戒掉快錢心態」的風險控管與自律提醒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。