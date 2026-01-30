快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照

中鋼公布去年稅前虧損46.84億元、創47年來最慘紀錄，卻因12月轉盈終結連8虧，被PTT網友解讀為「止血訊號」。有股板網友轉貼新聞後直呼「春燕報到」，認為虧損縮小、加上盤價上調最受台股資金青睞，今日鋼鐵股買盤點火；貼文引發熱議，討論焦點落在「單月轉盈是否真能代表景氣回溫」，以及中鋼長年被戲稱的「春燕」題材是否又要重演。

根據媒體報導，中鋼2025年累計合併稅前虧損46.84億元，主因鋼鐵業單位毛利與銷售量下滑，營收減少、營業損失擴大，加上礦業投資股利減少與財務成本上升，業外支出增加。報導並提到中國傾銷與美國232條款衝擊全球鋼市，使中鋼難逃虧損；不過12月合併營業利益與稅前淨利同步轉佳，單月稅前淨利約3.7億元，主要來自鋼品銷售毛利增加，以及中能風場發電收益挹注約3到4億元，帶動「尾盤小拉」的止血跡象。

一名網友在PTT發文以市場語氣解讀「虧損縮小，台股最愛這味」，並把12月轉盈與盤價上調視為轉機，認為鋼鐵股已開始被資金點火。這種「先蹲後跳」的想像也在留言區快速發酵，有人認為「單月虧轉盈連中鋼都能拉大漲」，甚至喊出「今天漲5%強喔」、「這次春燕真的來了」，將走勢與題材連結。

不過，多數網友仍以嘲諷口吻回應「春燕」老梗，留言「又一年的新春燕」、「春燕快逃」、「春燕都變焦阿巴」，質疑中鋼景氣循環喊了多年卻屢屢落空；也有人點出市場荒謬感，「新聞報大虧，今天馬上噴」、「台股喜歡賠錢的公司」、「越爛越噴」，認為這更像題材炒作或短線拉抬，而非基本面翻轉。

另有不同聲音延伸到結構問題與投資策略，有人批評中鋼「讓利」文化與成本包袱，直言「不要讓利可以少虧多少」、甚至把矛頭指向人事與效率；也有人乾脆轉為「存股族」與「紀念品」視角，認為持有中鋼只是為了股東會贈品，「留一張就好」，對股價漲跌已無感。整體而言，PTT討論呈現兩極：一方押注12月轉盈與關稅利多帶來的反彈想像，另一方則把「春燕」視為反覆上演的口號，認為真正復甦仍待需求與全球鋼市走出低迷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

春燕 台股 PTT 中鋼 鋼鐵

延伸閱讀

股市永遠只漲不跌？施昇輝嘆現在人太瘋狂：辭職、抵押房產樣樣來

力積電、聯電…包辦融資飆升冠亞軍！專家示警：崩盤3指標陸續亮燈

中鋼大漲超過半根停板 原來是這三個原因

0050重奪節費王！00878穩坐高股息冠軍 柴鼠提醒：內扣差0.2%10年差20萬

相關新聞

25歲「無本當沖賺300萬」卻陷空手焦慮！網勸「戒賭癮」定期定額

今年以來台股漲勢猛烈，一名25歲網友在PTT股板發文請益「如何調適空手的心態」，自稱大學靠無本當沖累積300萬元、又花200多萬元出國念書，回台當兵後因時差與設備限制淡出當沖，改做波段卻屢屢失利，眼見大盤與黃金等資產續漲更感痛苦。貼文引起熱議，討論焦點從「該不該永遠不空手」延伸到原PO是否其實是被「錯過行情」與「賭性操作」困住。

中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

中鋼公布去年稅前虧損46.84億元、創47年來最慘紀錄，卻因12月轉盈終結連8虧，被PTT網友解讀為「止血訊號」。有股板網友轉貼新聞後直呼「春燕報到」，認為虧損縮小、加上盤價上調最受台股資金青睞，今日鋼鐵股買盤點火；貼文引發熱議，討論焦點落在「單月轉盈是否真能代表景氣回溫」，以及中鋼長年被戲稱的「春燕」題材是否又要重演。

微台指散戶一翻多就崩600點？阿格力喊「媽媽樂勒」：有沒有那麼準

台股近期波動加劇，盤面氣氛緊繃之際，市場再度把目光投向「微台指散戶多空比」。投資型粉專「阿格力」觀察到，散戶期貨部位出現今年首次明顯翻多，隨後夜盤指數卻快速走弱，引發社群熱議。 阿格力在臉書發文

銅價漲勢猛烈！網熱議「金銀炒完換銅？」 外資示警反被酸想吃貨

銅價大漲近7%並改寫歷史新高，市場關注「金銀炒完是否輪到銅」；有PTT網友轉貼新聞後直呼街口銅「爆大量上漲」，懷疑資金從黃金、白銀轉向銅等原物料題材卡位，討論焦點集中在這波究竟是美元走弱帶動的資金炒作，還是AI與基建需求推升的真實缺口，同時也引爆對高盛「需求放緩」警告的質疑聲。

台股原來會下跌！喊3萬點從太狂妄變太保守…股添樂嘆：下跌比創新高還稀有

什麼時候，下跌比創新高還稀有了？

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

市場消息指出，輝達執行長黃仁勳搭乘的專機已自中國深圳起飛，預計中午左右抵達台北松山機場。相關訊息一出，立刻在投資圈與社群平台引發討論，不少人緊盯其抵台動向，關注是否再度牽動AI與供應鏈相關族群的盤勢變

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。