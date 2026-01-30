中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

中鋼公布去年稅前虧損46.84億元、創47年來最慘紀錄，卻因12月轉盈終結連8虧，被PTT網友解讀為「止血訊號」。有股板網友轉貼新聞後直呼「春燕報到」，認為虧損縮小、加上盤價上調最受台股資金青睞，今日鋼鐵股買盤點火；貼文引發熱議，討論焦點落在「單月轉盈是否真能代表景氣回溫」，以及中鋼長年被戲稱的「春燕」題材是否又要重演。

根據媒體報導，中鋼2025年累計合併稅前虧損46.84億元，主因鋼鐵業單位毛利與銷售量下滑，營收減少、營業損失擴大，加上礦業投資股利減少與財務成本上升，業外支出增加。報導並提到中國傾銷與美國232條款衝擊全球鋼市，使中鋼難逃虧損；不過12月合併營業利益與稅前淨利同步轉佳，單月稅前淨利約3.7億元，主要來自鋼品銷售毛利增加，以及中能風場發電收益挹注約3到4億元，帶動「尾盤小拉」的止血跡象。

一名網友在PTT發文以市場語氣解讀「虧損縮小，台股最愛這味」，並把12月轉盈與盤價上調視為轉機，認為鋼鐵股已開始被資金點火。這種「先蹲後跳」的想像也在留言區快速發酵，有人認為「單月虧轉盈連中鋼都能拉大漲」，甚至喊出「今天漲5%強喔」、「這次春燕真的來了」，將走勢與題材連結。

不過，多數網友仍以嘲諷口吻回應「春燕」老梗，留言「又一年的新春燕」、「春燕快逃」、「春燕都變焦阿巴」，質疑中鋼景氣循環喊了多年卻屢屢落空；也有人點出市場荒謬感，「新聞報大虧，今天馬上噴」、「台股喜歡賠錢的公司」、「越爛越噴」，認為這更像題材炒作或短線拉抬，而非基本面翻轉。

另有不同聲音延伸到結構問題與投資策略，有人批評中鋼「讓利」文化與成本包袱，直言「不要讓利可以少虧多少」、甚至把矛頭指向人事與效率；也有人乾脆轉為「存股族」與「紀念品」視角，認為持有中鋼只是為了股東會贈品，「留一張就好」，對股價漲跌已無感。整體而言，PTT討論呈現兩極：一方押注12月轉盈與關稅利多帶來的反彈想像，另一方則把「春燕」視為反覆上演的口號，認為真正復甦仍待需求與全球鋼市走出低迷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。