銅價漲勢猛烈！網熱議「金銀炒完換銅？」 外資示警反被酸想吃貨

聯合新聞網／ 綜合報導
倫敦銅價29日觸及歷史新高。路透
銅價大漲近7%並改寫歷史新高，市場關注「金銀炒完是否輪到銅」；有PTT網友轉貼新聞後直呼街口銅「爆大量上漲」，懷疑資金從黃金、白銀轉向銅等原物料題材卡位，討論焦點集中在這波究竟是美元走弱帶動的資金炒作，還是AI與基建需求推升的真實缺口，同時也引爆對高盛「需求放緩」警告的質疑聲。

根據媒體報導，在供應緊張預期與美元走弱下，投資人湧入金屬市場，LME三個月期銅盤中一度漲至每噸13,965美元，今年來漲幅約12%，鋁等其他基本金屬也走揚。高盛則提醒，年初以來的看漲情緒與價格飆升，可能背離製造業需求偏弱的現實，尤其中國需求出現放緩跡象；高盛研究主管Trina Chen並引述調查稱，金屬加工企業訂單量下滑約10%至30%，連電網相關訂單也在降溫。

一名網友在PTT發文以「銅價突然飛天」形容行情，認為黃金、白銀炒完後資金可能接棒炒銅，並觀察到街口銅成交放大、疑似有人提前卡位，進一步提問「到底是炒作還是真的需求太強？」同時把情境延伸到台股投資脈絡，猜測AI題材類股輪動後，市場是否開始轉向原物料題材，並附圖佐證當日走勢與量能變化。

不少網友對銅價噴出表現興奮，留言「銅也好噴」、「元素週期表開始輪動了嗎」，甚至把金銀銅比作「聖鬥士聖衣」輪動梗，喊出「攝金、守銀、煉銅」，點名第一銅、1605等概念股，並有人看好後續延伸到鋁、鐵礦、鎳等金屬，認為「亂世之中實物為王」、美元偏弱下大宗商品仍有肉；也有產業端回應稱公司採購銅料「要買當下才報價」，暗示現貨市場緊俏感升溫。

但另一派則對行情持保留態度，認為主因恐是「美元變弱」而非需求爆發，並擔心通膨再起；同時，高盛的示警在留言區引發強烈反彈，有人直指「高盛的嘴」、「還沒買夠想壓低吃貨」，並拿其過往看法當反例，強調機構說法常得「反著聽」。

也有網友提出不同角度，認為中國精銅庫存可能增加、年初需求不如預期，但長期仍可能受能源轉型、AI基礎建設與電網投資支撐；整體討論在「短線炒作vs長線缺口」與「通膨風險」之間拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

