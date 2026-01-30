經濟成長無感？他酸「跟到蒼蠅走」 謝金河發話網卻想收手

台股站上三萬二、台積電股價衝上1700元，卻仍有人感嘆「經濟成長無感」，財訊傳媒董事長謝金河對此強烈反擊，直言「跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所」，認為個人對國家與市場的認同，將決定能否享受經濟成果。相關言論被轉貼至PTT股板後，引發網友熱烈討論，焦點不僅在於台灣經濟是否真的「無感」，也延燒至謝金河是否再度成為市場「反指標」。

根據媒體報導，謝金河不滿部分媒體以「無感的經濟成長」形容台灣現況，強調台灣股市總市值已達104兆元、名列全球第七，台積電更躋身全球前六大市值企業，在出口、產業與經濟成長率表現上皆具競爭力。他並批評唱衰台灣者多帶有政治立場，忽略中國仍有大量人口處於貧窮線下的現實，呼籲不應一味否定。

一名網友在PTT轉貼新聞直言，「台灣經濟成長無感是自己的問題」，認為只要「跟著蜜蜂走」，也就是投入正確產業與市場，就能分享成長果實；反之，覺得台股三萬二仍無感的人，「一定是跟到蒼蠅了」。此番評論獲得部分網友認同，認為股市與企業營收創高已說明經濟狀況，若仍無感，恐與投資選擇或是否參與市場有關。

不少網友呼應原PO與謝金河觀點，指出這幾年資產價格明顯上漲，「不投資當然無感」、「定期定額ETF最笨的方法都能賺」，也有人分享身邊長期唱衰卻錯過行情的例子，認為問題在個人選擇而非總體經濟。亦有留言認為，部分族群長期批評物價、蛋價，卻忽略資產暴漲帶來的實質差距。

然而，反對聲浪同樣強烈。許多網友嘲諷謝金河「幹話」、「廟口解籤」，認為其言論空泛、無法解釋為何多數民眾仍感受不到生活改善，更有人視其為「反指標」，直呼「老謝一講話就要崩了」、「訊號出現該反著做」。

另有網友指出，產業分化嚴重，傳產、國旅或被裁員族群確實難以受惠，也質疑將「無感」歸咎於個人，忽略物價上漲與結構性問題。整體而言，蜜蜂與蒼蠅的比喻雖引爆話題，卻也讓經濟成長是否普惠，再度成為爭論核心。

