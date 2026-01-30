快訊

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

經濟成長無感？他酸「跟到蒼蠅走」 謝金河發話網卻想收手

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股站上三萬二、台積電股價衝上1700元，卻仍有人感嘆「經濟成長無感」，財訊傳媒董事長謝金河對此強烈反擊，直言「跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所」，認為個人對國家與市場的認同，將決定能否享受經濟成果。相關言論被轉貼至PTT股板後，引發網友熱烈討論，焦點不僅在於台灣經濟是否真的「無感」，也延燒至謝金河是否再度成為市場「反指標」。

根據媒體報導，謝金河不滿部分媒體以「無感的經濟成長」形容台灣現況，強調台灣股市總市值已達104兆元、名列全球第七，台積電更躋身全球前六大市值企業，在出口、產業與經濟成長率表現上皆具競爭力。他並批評唱衰台灣者多帶有政治立場，忽略中國仍有大量人口處於貧窮線下的現實，呼籲不應一味否定。

一名網友在PTT轉貼新聞直言，「台灣經濟成長無感是自己的問題」，認為只要「跟著蜜蜂走」，也就是投入正確產業與市場，就能分享成長果實；反之，覺得台股三萬二仍無感的人，「一定是跟到蒼蠅了」。此番評論獲得部分網友認同，認為股市與企業營收創高已說明經濟狀況，若仍無感，恐與投資選擇或是否參與市場有關。

不少網友呼應原PO與謝金河觀點，指出這幾年資產價格明顯上漲，「不投資當然無感」、「定期定額ETF最笨的方法都能賺」，也有人分享身邊長期唱衰卻錯過行情的例子，認為問題在個人選擇而非總體經濟。亦有留言認為，部分族群長期批評物價、蛋價，卻忽略資產暴漲帶來的實質差距。

然而，反對聲浪同樣強烈。許多網友嘲諷謝金河「幹話」、「廟口解籤」，認為其言論空泛、無法解釋為何多數民眾仍感受不到生活改善，更有人視其為「反指標」，直呼「老謝一講話就要崩了」、「訊號出現該反著做」。

另有網友指出，產業分化嚴重，傳產、國旅或被裁員族群確實難以受惠，也質疑將「無感」歸咎於個人，忽略物價上漲與結構性問題。整體而言，蜜蜂與蒼蠅的比喻雖引爆話題，卻也讓經濟成長是否普惠，再度成為爭論核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 PTT ETF 謝金河

延伸閱讀

25歲「無本當沖賺300萬」卻陷空手焦慮！網勸「戒賭癮」定期定額

經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少

Fed按兵不動！這類債券竟成大贏家？00986B首配息衝5.7％

0050婚前誓約、0056柴米油鹽！百則創意造句…施昇輝：兩支是不同屬性

相關新聞

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

國際金價、白銀與記憶體族群同步狂飆之際，財信傳媒董事長謝金河發文形容，2026年可能是「史上最瘋狂、最令人嘆為觀止的年代」。相關言論曝光後，迅速在股市社群掀起大量討論，PTT股板更出現近乎洗版式的即時

經濟成長無感？他酸「跟到蒼蠅走」 謝金河發話網卻想收手

台股站上三萬二、台積電股價衝上1700元，卻仍有人感嘆「經濟成長無感」，財訊傳媒董事長謝金河對此強烈反擊，直言「跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所」，認為個人對國家與市場的認同，將決定能否享受經濟成果。相關言論被轉貼至PTT股板後，引發網友熱烈討論，焦點不僅在於台灣經濟是否真的「無感」，也延燒至謝金河是否再度成為市場「反指標」。

25歲「無本當沖賺300萬」卻陷空手焦慮！網勸「戒賭癮」定期定額

今年以來台股漲勢猛烈，一名25歲網友在PTT股板發文請益「如何調適空手的心態」，自稱大學靠無本當沖累積300萬元、又花200多萬元出國念書，回台當兵後因時差與設備限制淡出當沖，改做波段卻屢屢失利，眼見大盤與黃金等資產續漲更感痛苦。貼文引起熱議，討論焦點從「該不該永遠不空手」延伸到原PO是否其實是被「錯過行情」與「賭性操作」困住。

中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

中鋼公布去年稅前虧損46.84億元、創47年來最慘紀錄，卻因12月轉盈終結連8虧，被PTT網友解讀為「止血訊號」。有股板網友轉貼新聞後直呼「春燕報到」，認為虧損縮小、加上盤價上調最受台股資金青睞，今日鋼鐵股買盤點火；貼文引發熱議，討論焦點落在「單月轉盈是否真能代表景氣回溫」，以及中鋼長年被戲稱的「春燕」題材是否又要重演。

微台指散戶一翻多就崩600點？阿格力喊「媽媽樂勒」：有沒有那麼準

台股近期波動加劇，盤面氣氛緊繃之際，市場再度把目光投向「微台指散戶多空比」。投資型粉專「阿格力」觀察到，散戶期貨部位出現今年首次明顯翻多，隨後夜盤指數卻快速走弱，引發社群熱議。 阿格力在臉書發文

銅價漲勢猛烈！網熱議「金銀炒完換銅？」 外資示警反被酸想吃貨

銅價大漲近7%並改寫歷史新高，市場關注「金銀炒完是否輪到銅」；有PTT網友轉貼新聞後直呼街口銅「爆大量上漲」，懷疑資金從黃金、白銀轉向銅等原物料題材卡位，討論焦點集中在這波究竟是美元走弱帶動的資金炒作，還是AI與基建需求推升的真實缺口，同時也引爆對高盛「需求放緩」警告的質疑聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。