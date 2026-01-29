黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

市場消息指出，輝達執行長黃仁勳搭乘的專機已自中國深圳起飛，預計中午左右抵達台北松山機場。相關訊息一出，立刻在投資圈與社群平台引發討論，不少人緊盯其抵台動向，關注是否再度牽動AI與供應鏈相關族群的盤勢變化。

依經濟日報報導，黃仁勳此行主要行程為參加台灣分公司尾牙，並預期將與相關供應鏈廠商聚首。過往他每次來台都備受矚目，除因輝達在AI產業鏈的關鍵角色，也因其與台灣半導體產業長期合作關係密切。

黃仁勳近期受訪時也曾提到，最喜愛的三個度假地點包括夏威夷、台灣與日本，並直言很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。他日前在達沃斯論壇更指出，高額資本支出並非泡沫，而是人類史上最大規模的基礎建設，並以「五層蛋糕」形容AI產業結構，從能源、晶片、雲端、模型到應用層，層層相扣。

不過，PTT股板網友反應明顯兩極，有人直接吐槽時點不妙，「過氣鏟商」、「AI教父已成過去...」、「NVDA自己都漲不動了...」、「每次來台後就崩盤」、「來都必跌」；也有人半開玩笑半期待，「GG、機器人、AI又要噴了嗎」、「信號來了！」、「爸爸來了，準備36000點」、「乾爹您來了！」、「老黃：你有一張新的訂單」。

有網友甚至直接點名救援標的，「99公公 99肉鬆」、「爸爸快來救救緯創啊」、「請黃董99小股東QQ」、「爸~~救救我們」，整串留言從酸到拜，情緒張力十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。