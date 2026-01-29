快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳抵台參加分公司尾牙，引發PTT網友兩極熱議，一派急喊「爸爸救救緯創、鴻海」，另一派則狠酸「過氣鏟商」。記者簡永祥／攝影
輝達執行長黃仁勳抵台參加分公司尾牙，引發PTT網友兩極熱議，一派急喊「爸爸救救緯創、鴻海」，另一派則狠酸「過氣鏟商」。記者簡永祥／攝影

市場消息指出，輝達執行長黃仁勳搭乘的專機已自中國深圳起飛，預計中午左右抵達台北松山機場。相關訊息一出，立刻在投資圈與社群平台引發討論，不少人緊盯其抵台動向，關注是否再度牽動AI與供應鏈相關族群的盤勢變化。

依經濟日報報導，黃仁勳此行主要行程為參加台灣分公司尾牙，並預期將與相關供應鏈廠商聚首。過往他每次來台都備受矚目，除因輝達在AI產業鏈的關鍵角色，也因其與台灣半導體產業長期合作關係密切。

黃仁勳近期受訪時也曾提到，最喜愛的三個度假地點包括夏威夷、台灣與日本，並直言很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。他日前在達沃斯論壇更指出，高額資本支出並非泡沫，而是人類史上最大規模的基礎建設，並以「五層蛋糕」形容AI產業結構，從能源、晶片、雲端、模型到應用層，層層相扣。

不過，PTT股板網友反應明顯兩極，有人直接吐槽時點不妙，「過氣鏟商」、「AI教父已成過去...」、「NVDA自己都漲不動了...」、「每次來台後就崩盤」、「來都必跌」；也有人半開玩笑半期待，「GG、機器人、AI又要噴了嗎」、「信號來了！」、「爸爸來了，準備36000點」、「乾爹您來了！」、「老黃：你有一張新的訂單」。

有網友甚至直接點名救援標的，「99公公 99肉鬆」、「爸爸快來救救緯創啊」、「請黃董99小股東QQ」、「爸~~救救我們」，整串留言從酸到拜，情緒張力十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 NVDA 松山機場

延伸閱讀

股市網紅的「實測」能信？哆啦A夢這故事警世：錯誤驗證比完全沒測更可怕

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

00939回發行價之上、00940還破發！小童點選股差異：別讓等待變最貴成本

聯準會停手不降息！科技股為何照樣噴？00980A經理人：AI剛需是真的

相關新聞

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

市場消息指出，輝達執行長黃仁勳搭乘的專機已自中國深圳起飛，預計中午左右抵達台北松山機場。相關訊息一出，立刻在投資圈與社群平台引發討論，不少人緊盯其抵台動向，關注是否再度牽動AI與供應鏈相關族群的盤勢變

股市網紅的「實測」能信？哆啦A夢這故事警世：錯誤驗證比完全沒測更可怕

《哆啦A夢》中有一個故事，叫做〈小夫當超人〉。裡面是一開始大雄想努力練超能力，讓看到的東西移動，結果被小夫當著大家的面羞辱恥笑。哆啦A夢想到幫他報復的方法，就是反過來讓小夫當超能力者。 兩個人用隱身

股市永遠只漲不跌？施昇輝嘆現在人太瘋狂：辭職、抵押房產樣樣來

人生如果每件事都是「確定」的，當然就會很幸福。 例如現金就是確定的，如果你已70歲，手上的股票價值5000萬元，通通賣掉換現金，你已經確定餘生絕對夠用了。 例如你有固定的薪水，又是拿閒錢去買股票，

記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

記憶體族群近期波動加劇，一名PTT網友以「彎腰撿鑽石」策略操作南亞科，引發股板熱烈討論。該網友表示，先前在族群回檔時進場布局，如今成本已翻倍、達到個人滿足點，選擇全數獲利了結，但仍看好後市走勢，相關操作與觀點吸引大量網友按讚與討論，成為股板焦點。

記憶體漲停！股民看好「虧損收斂」後市樂觀：基本面正在轉好

記憶體族群28日再掀漲停潮，旺宏挾法說會釋出「虧損收斂」訊號強鎖漲停，晶豪科、華邦電同步亮燈，力積電、華東等概念股也爆量勁揚。PTT股板網友熱議焦點不在「賺多少」，而是「少虧就是利多」的資金邏輯，並對「越爛越噴」的台股股性再度上演感到震撼。

記憶體報價趨緩股價照噴？網曝重點是「合約價走向」：供需緊張未解

記憶體族群近日強勢走揚，但有PTT網友貼出報價走勢圖指出，這兩天記憶體價格趨緩、甚至微幅下跌，「怎麼繼續噴？」並質疑台灣廠多未切入HBM、技術落後仍能大漲的原因，引發股板熱烈回應。多數網友不急著談基本面，反而用「噴還需要理由？」、「問就是噴」等語氣調侃，討論焦點轉向資金盤、缺貨預期與資訊落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。