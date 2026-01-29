股市網紅的「實測」能信？哆啦A夢這故事警世：錯誤驗證比完全沒測更可怕

《哆啦A夢》中有一個故事，叫做〈小夫當超人〉。裡面是一開始大雄想努力練超能力，讓看到的東西移動，結果被小夫當著大家的面羞辱恥笑。哆啦A夢想到幫他報復的方法，就是反過來讓小夫當超能力者。

兩個人用隱身布躲起來，然後移動小夫身邊的東西，讓他誤以為他看到什麼東西就能讓它移動，雖然小夫還是有點謹慎，多試驗了幾次，從紙屑到鐵罐甚至很重的水泥管，最後還讓自己飛起來。（哆啦用竹蜻蜓飛起來抱著他）

經過多次試驗之後，小夫真的相信自己是超能力者，於是公開跟大家說他要在空地表演超能力，甚至胖虎不相信他，他還說可以賭上自己的頭。

然後結果當然可以預期，就是小夫當著一大堆的人面前，什麼也表演不出來，還準備埃胖虎的揍。

小夫在故事中犯了兩個錯。

一個是當發現自己可能有超能力的時候，如果要確認是否是真的。該做絕對不是自己這樣隨便試驗就以為可以驗證，而是，關於超能力本來就該有很多研究，也有有更科學可靠的方法可以來驗證超能力，如果自己不懂，去找更聰明的出木杉來幫忙也行，就比較有機會找出問題，查覺自己其實並非真的有超能力。

二是當以為自己有超能力的時候，不是採用更謹慎的方式表現，而是衝動地all in到很大的風險之中，比如先去表演給靜香看，就算失敗了也比較不會很慘，成功了就有個可靠的人可以支持這個結果。反而是太過得意一次叫大張旗鼓去找一大堆人，包括胖虎來看。

我發現在投資界，很多人喜歡做一些「試驗」，也很多人喜歡推崇這些試驗。但往往試驗的方法很有問題，充滿了隨機性，根本無法得出有效的結果，或發現自己看法的盲點（有時候還強化盲點）。

有些事不需要親自試驗，早就有人用更科學的方式用更多的數據做過，重複做還做得更差並不會更好，反而是充滿偏誤。有些事，例如自己的心理承受度，可能的確需要試驗才知道，那就是要用合理的方式去試。

用了沒什麼根據的試驗得出的方法（或有些人看了這些網紅的試驗，還以為很有用）之後，如果謹慎點，只是小比例使用，那也就還好，如果就真的以為這個方法有效而大舉投入市場，那真的遇到不利狀況就會像小夫一樣很慘，現實中投資失敗的人，有蠻多都是經歷這樣的過程。

p.s.昨晚女兒一直哄不睡，就突然想到這個故事和投資的關係。

