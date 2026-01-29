股市永遠只漲不跌？施昇輝嘆現在人太瘋狂：辭職、抵押房產樣樣來

人生如果每件事都是「確定」的，當然就會很幸福。

例如現金就是確定的，如果你已70歲，手上的股票價值5000萬元，通通賣掉換現金，你已經確定餘生絕對夠用了。

例如你有固定的薪水，又是拿閒錢去買股票，就算股票下跌造成虧損，你也確定生活開支沒有問題。

例如你有自己的房子，你也確定自己永遠都有房子住。

不過，我有點擔心的是，現在很多人都認為股市會一直漲，永無止境，沒有極限，是一件確定的事，然後把工作辭了，把房子抵押了去借錢，或直接信貸去買股票。

在投資這件事情上，你能確定什麼嗎？

◎本文獲 樂活分享人生 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。