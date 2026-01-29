記憶體報價趨緩股價照噴？網曝重點是「合約價走向」：供需緊張未解

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體報價持平，股價卻狂噴？PTT網友熱議兩大關鍵。圖／本報資料照片
記憶體族群近日強勢走揚，但有PTT網友貼出報價走勢圖指出，這兩天記憶體價格趨緩、甚至微幅下跌，「怎麼繼續噴？」並質疑台灣廠多未切入HBM、技術落後仍能大漲的原因，引發股板熱烈回應。多數網友不急著談基本面，反而用「噴還需要理由？」、「問就是噴」等語氣調侃，討論焦點轉向資金盤、缺貨預期與資訊落差。

對此有網友指出，記憶體行情常不是看單日現貨報價，而是看供需與合約價走向；尤其AI伺服器與推論需求帶動記憶體用量、加上產能配置轉向高毛利產品，使市場更在意「缺貨會不會延續」。因此即便短線報價波動，若供需緊張未解，股價仍可能提前反映後續利多，形成「價格趨緩但股價續噴」的落差感。

原PO在文中連番提問，揣測是否「SanDisk有人偷看」而提前炒作，並直言台灣廠沒有HBM、只能做別人不要的DDR4或DDR5，質疑「到底在噴啥？」這種半信半疑的語氣，立刻被推文解讀為「空手焦慮」或「被甩下車」，有人直說「因為有人被甩下車了」、「因為你還沒買的關係」，也有人回嗆「下次記得先秀空單」。

多數留言則集中在兩大共識：其一是「報價不是唯一指標」，不少人強調報價多為現貨或零售資訊，真正影響營收的是合約價與出貨結構，「合約價走在前面，你還在看現貨價」、「報價趨緩一樣缺貨」。其二是「資金與籌碼驅動」，有人直言「嘎空單、嘎空手」、「每發一篇報價文就是繼續噴」，甚至以「國中理化」比喻，認為漲勢放慢不代表停止，上車與否才是關鍵。

但不同聲音也提醒風險，認為漲幅可能早已超前基本面，「股價漲幅遠高於獲利增長」、「邊拉邊出」、「抓最後一棒」等說法浮現；也有人提到供給端變數，例如擴產、對岸產能開出、或景氣反轉時的庫存壓力，提醒別只用「缺貨」單一敘事看市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

