快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

聯合新聞網／ 綜合報導
台股資金再度點火記憶體族群。（路透）
台股資金再度點火記憶體族群。（路透）

記憶體族群近期波動加劇，一名PTT網友以「彎腰撿鑽石」策略操作南亞科，引發股板熱烈討論。該網友表示，先前在族群回檔時進場布局，如今成本已翻倍、達到個人滿足點，選擇全數獲利了結，但仍看好後市走勢，相關操作與觀點吸引大量網友按讚與討論，成為股板焦點。

原PO回顧，早在2025年11月中便發文提醒記憶體族群回檔機會，並以南亞科為例，假設投資人平均成本約落在140元附近。隨後股價震盪走高，短線觸及前波壓力區，帳面獲利約一成，他當時即提醒可分批減碼、移動停利，保留部分持股觀察是否再度突破，並強調長期格局未變，切勿過度悲觀。

隨著後續行情發展，原PO再度發文指出，當時進場的部位如今已「翻倍」，達到自身設定的獲利目標，因此已全部出清持股。他強調，出清不代表看空，而是基於風險控管與資金配置考量，未來若月底或2、3月出現低檔拉回或盤中重挫，仍會考慮重新撿便宜布局，對記憶體族群後市維持正向看法。

多數網友對原PO的操作給予高度肯定，留言一面倒祝賀「入袋為安」、「恭喜賺錢」、「賺爛了」，並封其為「VT豚」、「股神」、「V轉之神」，認為其能夠「帶進帶出」是股板少見的良心分享。不少網友也自嘆當時未能跟上，或過早出場，直呼可惜，並表示將持續追蹤其後續觀點。

不過，也有部分網友提出不同看法，認為此時出清可能「太早賣了」、「信仰不夠」，看好記憶體行情仍有續噴空間；另有人提醒，當板上一片樂觀時需留意風險，短線操作仍應審慎。整體而言，該篇討論反映市場對記憶體族群的高度關注，也凸顯投資人對「獲利了結」與「續抱想像空間」之間的不同抉擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體族群 回檔 PTT

延伸閱讀

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

他貸款45萬買進0050…因台股長期向上！網看好勝率高

記憶體報價趨緩股價照噴？網曝重點是「合約價走向」：供需緊張未解

相關新聞

股市網紅的「實測」能信？哆啦A夢這故事警世：錯誤驗證比完全沒測更可怕

《哆啦A夢》中有一個故事，叫做〈小夫當超人〉。裡面是一開始大雄想努力練超能力，讓看到的東西移動，結果被小夫當著大家的面羞辱恥笑。哆啦A夢想到幫他報復的方法，就是反過來讓小夫當超能力者。 兩個人用隱身

股市永遠只漲不跌？施昇輝嘆現在人太瘋狂：辭職、抵押房產樣樣來

人生如果每件事都是「確定」的，當然就會很幸福。 例如現金就是確定的，如果你已70歲，手上的股票價值5000萬元，通通賣掉換現金，你已經確定餘生絕對夠用了。 例如你有固定的薪水，又是拿閒錢去買股票，

記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

記憶體族群近期波動加劇，一名PTT網友以「彎腰撿鑽石」策略操作南亞科，引發股板熱烈討論。該網友表示，先前在族群回檔時進場布局，如今成本已翻倍、達到個人滿足點，選擇全數獲利了結，但仍看好後市走勢，相關操作與觀點吸引大量網友按讚與討論，成為股板焦點。

記憶體漲停！股民看好「虧損收斂」後市樂觀：基本面正在轉好

記憶體族群28日再掀漲停潮，旺宏挾法說會釋出「虧損收斂」訊號強鎖漲停，晶豪科、華邦電同步亮燈，力積電、華東等概念股也爆量勁揚。PTT股板網友熱議焦點不在「賺多少」，而是「少虧就是利多」的資金邏輯，並對「越爛越噴」的台股股性再度上演感到震撼。

記憶體報價趨緩股價照噴？網曝重點是「合約價走向」：供需緊張未解

記憶體族群近日強勢走揚，但有PTT網友貼出報價走勢圖指出，這兩天記憶體價格趨緩、甚至微幅下跌，「怎麼繼續噴？」並質疑台灣廠多未切入HBM、技術落後仍能大漲的原因，引發股板熱烈回應。多數網友不急著談基本面，反而用「噴還需要理由？」、「問就是噴」等語氣調侃，討論焦點轉向資金盤、缺貨預期與資訊落差。

脫穎而出！聯邦投信入選「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

臺灣證券交易所公司治理中心日前公布「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，本次評選共計35家機構投資人獲選，包括投信、銀行、保險、證券。聯邦投信於眾多36家投信公司中脫穎而出，顯示聯邦投信在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。