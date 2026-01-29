記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

記憶體族群近期波動加劇，一名PTT網友以「彎腰撿鑽石」策略操作南亞科，引發股板熱烈討論。該網友表示，先前在族群回檔時進場布局，如今成本已翻倍、達到個人滿足點，選擇全數獲利了結，但仍看好後市走勢，相關操作與觀點吸引大量網友按讚與討論，成為股板焦點。

原PO回顧，早在2025年11月中便發文提醒記憶體族群回檔機會，並以南亞科為例，假設投資人平均成本約落在140元附近。隨後股價震盪走高，短線觸及前波壓力區，帳面獲利約一成，他當時即提醒可分批減碼、移動停利，保留部分持股觀察是否再度突破，並強調長期格局未變，切勿過度悲觀。

隨著後續行情發展，原PO再度發文指出，當時進場的部位如今已「翻倍」，達到自身設定的獲利目標，因此已全部出清持股。他強調，出清不代表看空，而是基於風險控管與資金配置考量，未來若月底或2、3月出現低檔拉回或盤中重挫，仍會考慮重新撿便宜布局，對記憶體族群後市維持正向看法。

多數網友對原PO的操作給予高度肯定，留言一面倒祝賀「入袋為安」、「恭喜賺錢」、「賺爛了」，並封其為「VT豚」、「股神」、「V轉之神」，認為其能夠「帶進帶出」是股板少見的良心分享。不少網友也自嘆當時未能跟上，或過早出場，直呼可惜，並表示將持續追蹤其後續觀點。

不過，也有部分網友提出不同看法，認為此時出清可能「太早賣了」、「信仰不夠」，看好記憶體行情仍有續噴空間；另有人提醒，當板上一片樂觀時需留意風險，短線操作仍應審慎。整體而言，該篇討論反映市場對記憶體族群的高度關注，也凸顯投資人對「獲利了結」與「續抱想像空間」之間的不同抉擇。

