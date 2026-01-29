記憶體漲停！股民看好「虧損收斂」後市樂觀：基本面正在轉好

記憶體族群28日再掀漲停潮，旺宏挾法說會釋出「虧損收斂」訊號強鎖漲停，晶豪科、華邦電同步亮燈，力積電、華東等概念股也爆量勁揚。PTT股板網友熱議焦點不在「賺多少」，而是「少虧就是利多」的資金邏輯，並對「越爛越噴」的台股股性再度上演感到震撼。

根據媒體報導，旺宏在法說會公布財報，受惠伺服器、通訊與車用需求帶動，產品組合優化使單季毛利率回升，雖仍虧損但幅度收斂，並提及存貨下降、銷售結構轉為「即做即賣」，同時宣布今年規劃約220億元資本支出，聚焦設備與產能擴充，帶動市場對後續營運改善的想像空間。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言，漲停不只3檔，而是「一檔接一檔」，並對比市場解讀指出，空手者多盯著「公司還在虧損」，但真金白銀押的是「虧損縮小」與大手筆資本支出所代表的轉機訊號，因此對後市仍偏樂觀，認為資金正在為基本面改善預先定價。

多數網友呼應原PO的資金面觀點，留言多以「少虧為贏」、「虧損收斂下一季轉虧為盈就會噴」形容走勢，也有人調侃「喪事喜辦」、「台股最愛這種」，認為股價看的是題材與資金盤，不必拘泥營收與獲利；更有不少人以「越爛越噴」總結台股多年來的操作經驗，直言「反正會噴就好，其他不重要」。

不過也有不同聲音提醒狂歡可能太早，質疑「都還沒賺錢就狂歡？」、「看到一片樂觀就知道該走了」，並點出「即做即賣還沒轉盈是哪招」等疑問，認為轉機仍待驗證。另有網友延伸到個股輪動與題材比較，感嘆手中封測股表現落後、有人不如改買海外記憶體股MU，也有人拿HTC等過往案例類比，提醒追價仍須留意波動與回檔風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。