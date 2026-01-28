脫穎而出！聯邦投信入選「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

臺灣證券交易所公司治理中心日前公布「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，本次評選共計35家機構投資人獲選，包括投信、銀行、保險、證券。聯邦投信於眾多36家投信公司中脫穎而出，顯示聯邦投信在盡職治理制度建構與資訊揭露實務上的長期投入，獲得主管機關肯定。

聯邦投信表示，作為受託管理大眾資金的機構投資人，聯邦投信一向以受益人長期利益為首要考量，並依循「機構投資人盡職治理守則」精神，建立明確的治理政策與內部執行流程。透過制度化的投票管理、股東會出席與議合紀錄機制，確保相關行動具備一致性、可追溯性與透明度。

在實務執行層面，聯邦投信持續與被投資企業保持良性互動，透過議合溝通了解其營運策略、公司治理架構及潛在風險，並適時反映投資人關切議題。聯邦投信認為，透過理性且具建設性的對話，有助於促進被投資企業治理品質提升，亦能強化長期投資價值的穩定性。

此外，聯邦投信亦將環境、社會與公司治理（ESG）相關因素納入投資評估流程，依據不同產業特性與財務重大性，作為投資分析與後續追蹤的重要參考。聯邦投信指出，被投資企業是否具備健全治理機制與永續經營能力，已成為影響長期風險與報酬的重要關鍵。

此次獲選「盡職治理資訊揭露較佳名單」，聯邦投信認為，除反映既有制度與執行成果外，也提醒機構投資人需持續因應市場與法規環境變化，精進治理作為與揭露內容。未來，聯邦投信將持續檢視並優化相關政策與實務，提升資訊揭露的完整性與可讀性。

聯邦投信強調，將持續善用機構投資人的影響力，深化與被投資企業的互動，並以更高標準落實受託責任，與市場共同推動臺灣資本市場朝向更健全、透明與永續的方向發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。