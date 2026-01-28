快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

脫穎而出！聯邦投信入選「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

聯合新聞網／ 綜合報導
聯邦投信憑藉完善的治理制度與透明度，從眾多業者中脫穎而出，獲選證交所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。中央社
聯邦投信憑藉完善的治理制度與透明度，從眾多業者中脫穎而出，獲選證交所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。中央社

臺灣證券交易所公司治理中心日前公布「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，本次評選共計35家機構投資人獲選，包括投信、銀行、保險、證券。聯邦投信於眾多36家投信公司中脫穎而出，顯示聯邦投信在盡職治理制度建構與資訊揭露實務上的長期投入，獲得主管機關肯定。

聯邦投信表示，作為受託管理大眾資金的機構投資人，聯邦投信一向以受益人長期利益為首要考量，並依循「機構投資人盡職治理守則」精神，建立明確的治理政策與內部執行流程。透過制度化的投票管理、股東會出席與議合紀錄機制，確保相關行動具備一致性、可追溯性與透明度。

在實務執行層面，聯邦投信持續與被投資企業保持良性互動，透過議合溝通了解其營運策略、公司治理架構及潛在風險，並適時反映投資人關切議題。聯邦投信認為，透過理性且具建設性的對話，有助於促進被投資企業治理品質提升，亦能強化長期投資價值的穩定性。

此外，聯邦投信亦將環境、社會與公司治理（ESG）相關因素納入投資評估流程，依據不同產業特性與財務重大性，作為投資分析與後續追蹤的重要參考。聯邦投信指出，被投資企業是否具備健全治理機制與永續經營能力，已成為影響長期風險與報酬的重要關鍵。

此次獲選「盡職治理資訊揭露較佳名單」，聯邦投信認為，除反映既有制度與執行成果外，也提醒機構投資人需持續因應市場與法規環境變化，精進治理作為與揭露內容。未來，聯邦投信將持續檢視並優化相關政策與實務，提升資訊揭露的完整性與可讀性。

聯邦投信強調，將持續善用機構投資人的影響力，深化與被投資企業的互動，並以更高標準落實受託責任，與市場共同推動臺灣資本市場朝向更健全、透明與永續的方向發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主管 投票 投信 資本市場

延伸閱讀

00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

相關新聞

20幾年沒看過！郭哲榮驚呼台股「史上最誇張行情」：19天只有跌2日太瘋狂

台股近期連日創高，市場熱度持續升溫。分析師郭哲榮在27日節目中形容，這一波走勢「20年來從未見過，是史上最誇張的行情」，並提醒投資人，在高度亢奮的多頭氛圍下，更要留意後續可能出現的修正風險。 郭

台股現行1張改成「1股交易」？分析師郭哲榮：我舉雙手雙腳贊成！

分析師郭哲榮在節目中談及「1股交易」議題時直言，若台股未來由現行「1張交易」改為「1股交易」，「舉雙手雙腳贊成」。他表示，制度初期投資人可能不習慣，但時間一久就會適應，整體市場也將因此更具彈性。

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

晶圓代工廠聯電近日股價強勢上攻，1月27日盤中一度放量衝上74.9元、創逾25年高點，今年以來漲幅逼近56%。消息引發PTT股票板熱議，網友除狂喊「二哥天下無敵」、「二哥翻身」，也聚焦外資報告「降評減碼」的訊號究竟是風險警示，還是反向指標的進場理由。

脫穎而出！聯邦投信入選「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」

臺灣證券交易所公司治理中心日前公布「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，本次評選共計35家機構投資人獲選，包括投信、銀行、保險、證券。聯邦投信於眾多36家投信公司中脫穎而出，顯示聯邦投信在

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

面板雙虎去年底至今年初出現一段漲價潮，然而股價仍後繼無力頻頻下跌。一名網友在PTT發文表示，早盤看到群創下跌，隨手以23元低掛「掛好玩的應該不會買到」，沒想到真的成交5,000股，讓他擔心隔日若續崩「就頭大」，急問「還有救嗎？」貼文引來熱議，討論焦點集中在群創走勢是否還有反彈空間、該不該設停損，以及散戶追題材股的風險。

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

面板廠群創(3481)受惠世足賽換機需求、扇出型面板級封裝打入低軌衛星供應鏈、以及併購Pioneer強攻智慧座艙等三大利多題材，股價有望再度發動多頭攻勢。相關新聞被轉貼至PTT股票板後，討論焦點迅速轉向「利多見報是否代表出貨」、群創近期拉抬後回檔是否破線，以及散戶追題材的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。