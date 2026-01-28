20幾年沒看過！郭哲榮驚呼台股「史上最誇張行情」：19天只有跌2日太瘋狂

台股近期連日創高，市場熱度持續升溫。分析師郭哲榮在27日節目中形容，這一波走勢「20年來從未見過，是史上最誇張的行情」，並提醒投資人，在高度亢奮的多頭氛圍下，更要留意後續可能出現的修正風險。

郭哲榮指出，近期大盤出現極為罕見的結構，19個交易日中僅有2天收黑，其餘幾乎全數收紅，顯示市場情緒高度一致偏多。

他表示，以自己近20年的市場經驗來看，過去從未看過如此密集、單邊的走勢，也意味著指數與季線乖離幅度已來到歷史相對極端水準。

針對後續走勢，郭哲榮提出假設情境指出，若「假設」未來出現回檔約4000點，其實也僅屬10％多的修正幅度，非極端崩盤；他強調，回檔不代表多頭結束，而是行情過熱後的非冷性但是正常整理，「不是不可能，也不需要過度恐慌」。

郭哲榮指出，當市場從高度亢奮轉為冷靜時，修正往往不會只出現一天，反而可能又急又深，投資人若毫無準備，容易在震盪中被洗出場。

郭哲榮表示，在明確轉弱訊號出現前，市場趨勢仍偏多看待，但在「史上最誇張行情」之下，投資人更應保留彈性與風險意識，因為一旦出現較大幅度的拉回，反而可能成為中長線重新布局的重要時點。

