台股現行1張改成「1股交易」？分析師郭哲榮：我舉雙手雙腳贊成！

分析師郭哲榮在節目中談及「1股交易」議題時直言，若台股未來由現行「1張交易」改為「1股交易」，「舉雙手雙腳贊成」。他表示，制度初期投資人可能不習慣，但時間一久就會適應，整體市場也將因此更具彈性。

郭哲榮指出，目前台股以一張等於1000股作為交易單位，對於股價偏高的權值股，小資族實際參與門檻仍高。例如：部分投資人想買進聯發科（2454），但一張動輒百萬元以上，心理負擔不小...

若想配置1.5張，也必須先買一張、再補500股，操作流程相對繁瑣；他認為，若全面改為一股交易，投資人可直接以股數進行配置，不必再拆分下單，交易彈性將明顯提升。

郭哲榮也提到，美國股市原本就採取1股交易制度，有助於降低進場門檻、提升市場參與度。

針對外界將此議題與政治立場連結，郭哲榮強調，是否支持1股交易，與提出者的政黨背景無關。他表示，只要制度對市場有幫助，不論由哪個政黨提出，都值得討論。

郭哲榮也指出，雖然目前台股已開放零股交易，但實務上仍存在不便之處，若能進一步制度化為1股交易，將更有利市場發展，不過相關改革短期內恐怕不會太快實現。

