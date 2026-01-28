快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮力挺台股應仿效美股改制為「1股交易」，認為此舉能大幅降低高價股門檻並提升配置靈活度，讓小資族更易參與。中央社
分析師郭哲榮在節目中談及「1股交易」議題時直言，若台股未來由現行「1張交易」改為「1股交易」，「舉雙手雙腳贊成」。他表示，制度初期投資人可能不習慣，但時間一久就會適應，整體市場也將因此更具彈性。

郭哲榮指出，目前台股以一張等於1000股作為交易單位，對於股價偏高的權值股，小資族實際參與門檻仍高。例如：部分投資人想買進聯發科（2454），但一張動輒百萬元以上，心理負擔不小...

若想配置1.5張，也必須先買一張、再補500股，操作流程相對繁瑣；他認為，若全面改為一股交易，投資人可直接以股數進行配置，不必再拆分下單，交易彈性將明顯提升。

郭哲榮也提到，美國股市原本就採取1股交易制度，有助於降低進場門檻、提升市場參與度

針對外界將此議題與政治立場連結，郭哲榮強調，是否支持1股交易，與提出者的政黨背景無關。他表示，只要制度對市場有幫助，不論由哪個政黨提出，都值得討論。

郭哲榮也指出，雖然目前台股已開放零股交易，但實務上仍存在不便之處，若能進一步制度化為1股交易，將更有利市場發展，不過相關改革短期內恐怕不會太快實現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

20幾年沒看過！郭哲榮驚呼台股「史上最誇張行情」：19天只有跌2日太瘋狂

台股近期連日創高，市場熱度持續升溫。分析師郭哲榮在27日節目中形容，這一波走勢「20年來從未見過，是史上最誇張的行情」，並提醒投資人，在高度亢奮的多頭氛圍下，更要留意後續可能出現的修正風險。 郭

台股現行1張改成「1股交易」？分析師郭哲榮：我舉雙手雙腳贊成！

分析師郭哲榮在節目中談及「1股交易」議題時直言，若台股未來由現行「1張交易」改為「1股交易」，「舉雙手雙腳贊成」。他表示，制度初期投資人可能不習慣，但時間一久就會適應，整體市場也將因此更具彈性。

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

晶圓代工廠聯電近日股價強勢上攻，1月27日盤中一度放量衝上74.9元、創逾25年高點，今年以來漲幅逼近56%。消息引發PTT股票板熱議，網友除狂喊「二哥天下無敵」、「二哥翻身」，也聚焦外資報告「降評減碼」的訊號究竟是風險警示，還是反向指標的進場理由。

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

面板雙虎去年底至今年初出現一段漲價潮，然而股價仍後繼無力頻頻下跌。一名網友在PTT發文表示，早盤看到群創下跌，隨手以23元低掛「掛好玩的應該不會買到」，沒想到真的成交5,000股，讓他擔心隔日若續崩「就頭大」，急問「還有救嗎？」貼文引來熱議，討論焦點集中在群創走勢是否還有反彈空間、該不該設停損，以及散戶追題材股的風險。

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

面板廠群創(3481)受惠世足賽換機需求、扇出型面板級封裝打入低軌衛星供應鏈、以及併購Pioneer強攻智慧座艙等三大利多題材，股價有望再度發動多頭攻勢。相關新聞被轉貼至PTT股票板後，討論焦點迅速轉向「利多見報是否代表出貨」、群創近期拉抬後回檔是否破線，以及散戶追題材的風險。

川普喊對韓關稅升至25％⋯韓股卻翻紅勁揚！網熱議「TACO」：別國也扛得住嗎？

美國總統川普揚言將南韓商品關稅由15%調高至25%，南韓股市27日開盤一度跌逾1%，但隨後反彈翻紅，盤中上漲逾1%並重返5,000點之上，引發PTT網友討論焦點。原PO直呼難得看到媒體用如此聳動標題，並疑惑韓股面對關稅威脅仍走強是否「反常」，韓國是否有底氣能承受衝擊，以及此波走勢是否可能牽動台股。

