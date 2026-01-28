快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影

面板群創(3481)受惠世足賽換機需求、扇出型面板級封裝打入低軌衛星供應鏈、以及併購Pioneer強攻智慧座艙等三大利多題材，股價有望再度發動多頭攻勢。相關新聞被轉貼至PTT股票板後，討論焦點迅速轉向「利多見報是否代表出貨」、群創近期拉抬後回檔是否破線，以及散戶追題材的風險。

根據媒體報導，世足賽將帶動大尺寸電視換機與面板備貨，1月主流電視面板報價止跌轉漲；群創並以舊面板產線發展扇出型面板級封裝，傳出切入SpaceX供應鏈、訂單能見度至今年年中；車用方面則因併購Pioneer，法人預估智慧座艙今年可帶來翻倍營收貢獻。整體論述以題材發酵、價格轉強與新業務帶動為主軸。

一名PTT網友在心得中則帶入個人觀感，回憶群創前身奇美時期「面板便宜又好用」，並認為被鴻海併購、更名為群創後一路延續強勢，語氣偏向肯定公司與產品，暗示對題材與股價仍抱期待。

不過，多數網友反應明顯不買單，第一時間以「騙人上車」、「出貨文」、「看新聞做股票死得明明白白」回嗆，並嘲諷新聞與盤勢背離，「今天跌超過5%了」、「跌爛了發這篇」，認為利多早已反映甚至成了「第幾手的屎」。也有不少人用「臭酸包」、「爛包子」、「狗不理包子」等綽號形容群創，搭配「完了」、「快跑」等語氣，將見報視為短線警訊。

另一群留言則聚焦實際操作與套牢經驗，有人自嘲「身心受創」從大賺變小賺，或抱怨「已經虧了五萬多再信我是狗」；也有人談到技術面「破線全平倉」、「回到1字頭再買」、「包子回17再接」，並直言「誰買誰套」。同時仍有少數人表態願意「抄底一波」、「套著配都舒服」，或保留低成本部位「成本12隨便跌」，顯示短線悲觀與少數逢低派並存。

此外，討論也延伸到利多真實性與貢獻度，有網友質疑這三項題材「營收灌回去股本小到小數點第二位」，甚至認為先前股價上漲「都不是因為這3個東西」，質疑媒體報導與市場主因不符。整體而言，該篇轉貼在板上形成一面倒的警戒氛圍，利多敘事未能說服多數網友，反而強化「見報就死」與「出貨」的既定印象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

面板雙虎去年底至今年初出現一段漲價潮，然而股價仍後繼無力頻頻下跌。一名網友在PTT發文表示，早盤看到群創下跌，隨手以23元低掛「掛好玩的應該不會買到」，沒想到真的成交5,000股，讓他擔心隔日若續崩「就頭大」，急問「還有救嗎？」貼文引來熱議，討論焦點集中在群創走勢是否還有反彈空間、該不該設停損，以及散戶追題材股的風險。

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

面板廠群創(3481)受惠世足賽換機需求、扇出型面板級封裝打入低軌衛星供應鏈、以及併購Pioneer強攻智慧座艙等三大利多題材，股價有望再度發動多頭攻勢。相關新聞被轉貼至PTT股票板後，討論焦點迅速轉向「利多見報是否代表出貨」、群創近期拉抬後回檔是否破線，以及散戶追題材的風險。

川普喊對韓關稅升至25％⋯韓股卻翻紅勁揚！網熱議「TACO」：別國也扛得住嗎？

美國總統川普揚言將南韓商品關稅由15%調高至25%，南韓股市27日開盤一度跌逾1%，但隨後反彈翻紅，盤中上漲逾1%並重返5,000點之上，引發PTT網友討論焦點。原PO直呼難得看到媒體用如此聳動標題，並疑惑韓股面對關稅威脅仍走強是否「反常」，韓國是否有底氣能承受衝擊，以及此波走勢是否可能牽動台股。

美股續強比特幣轉弱？網熱議「股幣脫勾」：資金改投真金白銀

近日有股民好奇，「為何股市跟加密貨幣市場開始嚴重脫勾？」，指出過去美股與比特幣走勢常呈同向，但在川普上任後「金融秩序完全變了」，美股仍偏多頭、比特幣卻明顯轉弱，引發留言區激辯。討論焦點集中在資金流向轉移、加密貨幣「數位黃金」敘事是否失效，以及政府監管與追查對幣市的影響。

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

邁入2026年，投資人最關注的農曆春節「封關」時程與資金規劃已塵埃落定。面對長達11天的休市空窗期，手中持股該留還是該拋？期貨部位該如何處理？ 透過歷史大數據與交易所最新行事曆，為投資人梳理出最

麻吉大哥再傳爆倉虧9040萬！網看戲酸：拿零錢玩而已

「麻吉大哥」黃立成再遭清算的消息在PTT股板引發討論。有網友轉貼報導後先喊「幫麻吉哥哥QQ」，還開玩笑提議「一人捐5元買泡麵」，並追問「他這麼多錢可以賠，這些錢哪來的」。留言區一面吐槽「窮人幫富人擔心」，一面把焦點放在加密市場下跌、槓桿清算機制與黃立成資金實力。

