川普喊對韓關稅升至25％⋯韓股卻翻紅勁揚！網熱議「TACO」：別國也扛得住嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社

美國總統川普揚言將南韓商品關稅由15%調高至25%，南韓股市27日開盤一度跌逾1%，但隨後反彈翻紅，盤中上漲逾1%並重返5,000點之上，引發PTT網友討論焦點。原PO直呼難得看到媒體用如此聳動標題，並疑惑韓股面對關稅威脅仍走強是否「反常」，韓國是否有底氣能承受衝擊，以及此波走勢是否可能牽動台股

根據媒體報導，Kospi一度下跌1.2%後轉強上漲至1.44%，其中汽車類股受壓，現代汽車盤中跌1.3%，三星電子則由黑翻紅上漲約1%。報導分析，市場對川普關稅言論逐漸麻木，認為其常以強硬表態作為談判手段，最終可能出現「TACO」（Trump Always Chickens Out）式退縮，因此反而把震盪視為「逢低買進」機會；同時韓股今年來上漲18%，主要受惠全球AI熱潮，科技權值對指數影響也遠高於受點名產業。

一名網友在PTT發文，他除了質疑「真的不怕川普」外，也把焦點放在韓國是否能用談判或產業結構化解衝擊，並延伸到「世界上其他國家也可以嗎？」以及「對台股會不會連動」等面向，帶動留言從股市情緒一路擴散到地緣政治與各國談判策略。

多數網友呼應新聞中的「TACO」概念，認為市場早已把關稅威脅當成放話，直言「放羊的小孩都覺得會TACO」、「大家都麻痺啦」、「全世界都知道他會TACO」。也有人把韓股翻紅解讀為拖延戰術奏效，稱韓國「用拖的」，並拿台灣對比，認為不必過早表態；另有留言以戲謔方式描述「韓國人預判川普的預判」、「下跌就買」，甚至喊話「台灣也要」。

不過，反對與補充觀點同樣不少。有網友指出韓股原先確實下跌，是「韓國派人飛去美國」溝通、救火的消息出來後才反轉，認為並非無視關稅而是迅速應對；也有人質疑「TACO是看對象」、認為汽車、木材等項目未必容易退讓。另有留言討論台股可能的「轉單效應」但隨即被反駁，指台灣在被點名產業未必具競爭關係；也有人提醒若最終日台都完成談判，韓國反而可能尷尬。

