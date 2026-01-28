快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電。 路透
晶圓代工廠聯電近日股價強勢上攻，1月27日盤中一度放量衝上74.9元、創逾25年高點，今年以來漲幅逼近56%。消息引發PTT股票板熱議，網友除狂喊「二哥天下無敵」、「二哥翻身」，也聚焦外資報告「降評減碼」的訊號究竟是風險警示，還是反向指標的進場理由。

根據媒體報導，聯電受惠成熟製程市況出現轉機，股價自本月初明顯上攻，法人操作偏多，上周合計買超逾6萬張、26日續買超逾4萬張。基本面方面，聯電2025年12月合併營收192.8億元，第四季營收創近3年高、全年營收改寫歷史次高，並將於28日法說釋出最新展望；公司對2026年營運恢復成長抱持正向，並點名22/28奈米、OLED驅動IC與射頻晶片、新加坡廠新產能及先進封裝布局等動能。然而，美系外資則認為市場對承接台積電成熟製程外溢訂單的期待偏高，將聯電評等由「中立」降至「減碼」，目標價維持52.5元。

一名網友在PTT轉貼新聞後補充評論，指出大摩最新晶圓代工報告對聯電與世界先進看法轉趨保守，並對比世界先進評等調升、目標價上修，聯電反而被降評且目標價明顯低於現價，點出外資觀點與市場熱度的落差，成為討論引信。

多數網友回應偏多，情緒高昂地以「二弟」、「2D」、「52D天下5D」等暱稱刷版，形容聯電「翻身」、「躺在40人人看衰」，如今突破前高讓長期套牢者「終於等到」。不少人把外資降評視為反向訊號，直言「大摩強調減碼懂得就懂」、「反著看就是買點」、「減碼？？歐印了」，也有人分享低成本「躺著數錢」、或感嘆曾在45～48元賣出錯過行情；另有網友將聯電走勢與華邦、記憶體題材相提並論，認為資金正往成熟製程與相關族群集中，甚至喊「封關前上看100」。

但也有不同聲音提醒漲多風險與炒作疑慮，直言「連聯電都在炒」、「市場瘋了什麼都能炒」，或認為成熟製程長期仍可能面臨紅海競爭，屬「短多長空」。部分留言則回到籌碼面解讀，認為股價未必由基本面決定，而是資金與主力節奏主導，「看不懂的才會繼續漲」，並質疑外資報告可能與操作不同步；也有人提出ETF受益、通膨推升資產價格、台積電調整產能帶來外溢需求等延伸觀點，顯示市場對聯電此波大漲的解釋仍分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

晶圓代工廠聯電近日股價強勢上攻，1月27日盤中一度放量衝上74.9元、創逾25年高點，今年以來漲幅逼近56%。消息引發PTT股票板熱議，網友除狂喊「二哥天下無敵」、「二哥翻身」，也聚焦外資報告「降評減碼」的訊號究竟是風險警示，還是反向指標的進場理由。

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

面板雙虎去年底至今年初出現一段漲價潮，然而股價仍後繼無力頻頻下跌。一名網友在PTT發文表示，早盤看到群創下跌，隨手以23元低掛「掛好玩的應該不會買到」，沒想到真的成交5,000股，讓他擔心隔日若續崩「就頭大」，急問「還有救嗎？」貼文引來熱議，討論焦點集中在群創走勢是否還有反彈空間、該不該設停損，以及散戶追題材股的風險。

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

面板廠群創(3481)受惠世足賽換機需求、扇出型面板級封裝打入低軌衛星供應鏈、以及併購Pioneer強攻智慧座艙等三大利多題材，股價有望再度發動多頭攻勢。相關新聞被轉貼至PTT股票板後，討論焦點迅速轉向「利多見報是否代表出貨」、群創近期拉抬後回檔是否破線，以及散戶追題材的風險。

川普喊對韓關稅升至25％⋯韓股卻翻紅勁揚！網熱議「TACO」：別國也扛得住嗎？

美國總統川普揚言將南韓商品關稅由15%調高至25%，南韓股市27日開盤一度跌逾1%，但隨後反彈翻紅，盤中上漲逾1%並重返5,000點之上，引發PTT網友討論焦點。原PO直呼難得看到媒體用如此聳動標題，並疑惑韓股面對關稅威脅仍走強是否「反常」，韓國是否有底氣能承受衝擊，以及此波走勢是否可能牽動台股。

美股續強比特幣轉弱？網熱議「股幣脫勾」：資金改投真金白銀

近日有股民好奇，「為何股市跟加密貨幣市場開始嚴重脫勾？」，指出過去美股與比特幣走勢常呈同向，但在川普上任後「金融秩序完全變了」，美股仍偏多頭、比特幣卻明顯轉弱，引發留言區激辯。討論焦點集中在資金流向轉移、加密貨幣「數位黃金」敘事是否失效，以及政府監管與追查對幣市的影響。

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

邁入2026年，投資人最關注的農曆春節「封關」時程與資金規劃已塵埃落定。面對長達11天的休市空窗期，手中持股該留還是該拋？期貨部位該如何處理？ 透過歷史大數據與交易所最新行事曆，為投資人梳理出最

