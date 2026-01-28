聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

晶圓代工廠聯電近日股價強勢上攻，1月27日盤中一度放量衝上74.9元、創逾25年高點，今年以來漲幅逼近56%。消息引發PTT股票板熱議，網友除狂喊「二哥天下無敵」、「二哥翻身」，也聚焦外資報告「降評減碼」的訊號究竟是風險警示，還是反向指標的進場理由。

根據媒體報導，聯電受惠成熟製程市況出現轉機，股價自本月初明顯上攻，法人操作偏多，上周合計買超逾6萬張、26日續買超逾4萬張。基本面方面，聯電2025年12月合併營收192.8億元，第四季營收創近3年高、全年營收改寫歷史次高，並將於28日法說釋出最新展望；公司對2026年營運恢復成長抱持正向，並點名22/28奈米、OLED驅動IC與射頻晶片、新加坡廠新產能及先進封裝布局等動能。然而，美系外資則認為市場對承接台積電成熟製程外溢訂單的期待偏高，將聯電評等由「中立」降至「減碼」，目標價維持52.5元。

一名網友在PTT轉貼新聞後補充評論，指出大摩最新晶圓代工報告對聯電與世界先進看法轉趨保守，並對比世界先進評等調升、目標價上修，聯電反而被降評且目標價明顯低於現價，點出外資觀點與市場熱度的落差，成為討論引信。

多數網友回應偏多，情緒高昂地以「二弟」、「2D」、「52D天下5D」等暱稱刷版，形容聯電「翻身」、「躺在40人人看衰」，如今突破前高讓長期套牢者「終於等到」。不少人把外資降評視為反向訊號，直言「大摩強調減碼懂得就懂」、「反著看就是買點」、「減碼？？歐印了」，也有人分享低成本「躺著數錢」、或感嘆曾在45～48元賣出錯過行情；另有網友將聯電走勢與華邦、記憶體題材相提並論，認為資金正往成熟製程與相關族群集中，甚至喊「封關前上看100」。

但也有不同聲音提醒漲多風險與炒作疑慮，直言「連聯電都在炒」、「市場瘋了什麼都能炒」，或認為成熟製程長期仍可能面臨紅海競爭，屬「短多長空」。部分留言則回到籌碼面解讀，認為股價未必由基本面決定，而是資金與主力節奏主導，「看不懂的才會繼續漲」，並質疑外資報告可能與操作不同步；也有人提出ETF受益、通膨推升資產價格、台積電調整產能帶來外溢需求等延伸觀點，顯示市場對聯電此波大漲的解釋仍分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。