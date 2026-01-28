低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

面板雙虎去年底至今年初出現一段漲價潮，然而股價仍後繼無力頻頻下跌。一名網友在PTT發文表示，早盤看到群創下跌，隨手以23元低掛「掛好玩的應該不會買到」，沒想到真的成交5,000股，讓他擔心隔日若續崩「就頭大」，急問「還有救嗎？」貼文引來熱議，討論焦點集中在群創走勢是否還有反彈空間、該不該設停損，以及散戶追題材股的風險。

原PO貼出的成交資訊顯示，這筆交易為現買成交5張、成交價23元、總價約11.5萬元。貼文語氣透露其原本無意進場，因誤判成交機率才「意外上車」，並擔憂短線波動加劇，若隔日再下殺將面臨虧損與心理壓力。

原PO在文中坦言只是想撿跌幅、抱著「無聊」心態掛單，事後卻因真的成交而焦慮，並以「怎辦」連續提問，顯示對自身交易紀律與風險承受度缺乏把握。也有推文補充「5張也要11萬」點出金額對部分投資人仍有壓力。

多數網友則先以玩笑緩和氣氛，直言「才5張是在哭喔」、「不要賠一點點就受不了」、「掛單就別說不小心」，並以「身心受創」、「買進群創」等梗圖回應；也有人提到技術面「碰月線就進場」、「月線等等就反彈」，認為23元不算高點，「28、29的都還在」；另有留言稱外資當天大買，推測短線仍可能出現拉抬，建議「開高出就好」、「有反彈趕快跑」。

不過，另一派看法偏保守，認為題材炒作後易「怎麼漲上去就怎麼跌回去」，提醒設止損、避免越套越深，甚至直言「明天跌停賣」、「高機率反彈但別戀戰」。也有人主張可攤平或長抱「放10年解套」，但隨即被反駁群創「散戶太擠」、「沒有基本面就做差價撈了就閃」，並延伸到外資、借券與嘎空等討論，顯示市場對後續行情分歧仍大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。