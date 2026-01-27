2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

邁入2026年，投資人最關注的農曆春節「封關」時程與資金規劃已塵埃落定。面對長達11天的休市空窗期，手中持股該留還是該拋？期貨部位該如何處理？

透過歷史大數據與交易所最新行事曆，為投資人梳理出最理性的決策地圖。

2月11日封關 想要現金過年最晚這天賣

根據2026年（民國115年）股市期貨行事曆，農曆春節前的最後交易日（封關日）定於2月11日（週三）。

當日台股現貨交易至下午13:30收盤，隨後市場將進入長達11天的休市期（2月12日至2月22日），直到2月23日（週一）才會舉行新春開紅盤，恢復正常交易。

關鍵日程 日期 投資人注意事項 封關日 2月11日(三) 年前最後交易機會。若想抱股過年或賣股變現，請務必在今天收盤前完成動作。 僅交割日 2月13日(五) 無法下單買賣。這天僅處理封關日當天的股款交割，若封關日有買股票，戶頭錢要放夠。 休市期間 2月12日(四)～2月22日(日) 台股暫停交易。這段期間台股不開盤，但美股等國際股市仍照常運作。 開紅盤 2月23日(一) 新春首個交易日。春節連假結束，股市恢復正常撮合交易。

對於有資金需求的投資人，必須特別留意「T+2」交割制度。若希望在過年前取得現金，最晚必須在封關日前兩個交易日，也就是2月9日（週一）賣出股票，款項才能在2月11日順利入帳；若選在2月10日或11日賣股，交割款將分別延至2月13日與年後才能動用。

此外，期貨交易人需注意時間差。雖然現貨在2月11日下午收盤，但台指期貨夜盤交易將持續至隔日（2月12日）凌晨5:00才收盤，操作上需留意休市期間的國際風險。

封關日上漲機率85% 年後行情肉更多

許多投資人擔心年前會有「結帳賣壓」，但歷史數據卻給出了不同的答案。

據永豐金證券豐雲學堂整理的近20年統計顯示，台股在封關日當天收紅次數高達17次，上漲機率達到85%，平均漲幅約0.35%。

主要歸功於內資投信與集團的作帳行情，加上市場對年後的期待，使封關日往往呈現氣氛穩定的紅盤態勢。

然而，真正的獲利甜蜜點其實在年後...

統計指出，台股在「封關後20日」的上漲機率同樣維持85%，但平均漲幅擴大至3.15%；若拉長至「封關後60日」，平均漲幅更來到4.39%。

期貨與選擇權結算規則勿輕忽

除了現貨市場，期貨與選擇權投資人更需留意結算規則。2026年的行事曆中，每個月第三個星期三為月結算日。

結算價計算：採當日13:00至13:30標的指數（如加權指數）的算術平均價。股票期貨則採12:30至13:25的算術平均價。 未平倉處理：若投資人在結算日13:30停止交易前未自行平倉，系統將依結算價進行現金結算，保證金約在當日下午14:30後退還。

專家提醒，若不想參與結算或擔憂休市期間國際股市波動（如美股財報、聯準會動態），建議提早於封關日收盤前平倉或轉倉至下個月合約。

2026年重要休市日一覽

除了農曆春節，2026年（民國115年）亦有多個重要休市節點供投資人提早規劃：

和平紀念日補假 2月27日（五）休市 兒童與清明連假 4月3日（五）至4月6日（一）休市 端午節 6月19日（五休市 中秋節 9月25日（五休市 國慶日補假 10月9日（五）休市 特別節日（依交易所公告） 10月26日（一）及12月25日（五）依規定放假休市

在長達11天的假期中，國際政經變數仍存，投資人應依據自身風險承受度，適度調整持股水位，方能安心過好年。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。