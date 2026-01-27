快訊

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

台積電（2330）有一張就是前標贏過141萬人！阿格力揭股東排名：這張數全台前5％

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阿格力指出只要持有一張台積電，就能贏過141萬名零股股東並名列前25%的前標位置。若能累積超過5張更是擠進前5%的頂尖行列。記者劉學聖／攝影
阿格力指出只要持有一張台積電，就能贏過141萬名零股股東並名列前25%的前標位置。若能累積超過5張更是擠進前5%的頂尖行列。記者劉學聖／攝影

財經創作者阿格力在影音中，以台積電（2330）為例，分享台股投資人常忽略的一個觀點，也就是「自己在全體股東中的相對位置」。他指出，許多人持有台積電，卻未曾意識到，只要擁有一定張數，在股東結構中其實已屬於前段班。

阿格力表示，台積電在台灣約有186萬名股東，其中約141萬人持有「一張以下」，也就是零股的。

他強調，只要持有一張台積電，就已經「贏過141萬人」，在股東排名中屬於相當前段的水準，甚至形容這樣的比例「大概落在前25%」；在過去指考的時候已經算是「前標」。

進一步來看，阿格力指出，持股介於1至5張之間的投資人，約有36萬人左右。

他替投資人設定一個小目標，表示若已持有5張，只要再多買1股，共5張01股，在股東結構中「贏過約180萬人」，即是前5％的人。

阿格力也提到，若以5張台積電計算，市值其實已相當可觀，「現在也將近900萬了」。不過他強調，無論排名第幾，重點仍在於是否持續持有優質企業，只要有台積電，本身就是一件好事。

阿格力也提醒投資人，不論有幾張台積電，有就是好事...透過定期定額、長期累積的方式，「越來越努力、積沙成塔」，未來成果自然值得期待。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股

延伸閱讀

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個

相關新聞

台積電（2330）有一張就是前標贏過141萬人！阿格力揭股東排名：這張數全台前5％

財經創作者阿格力在影音中，以台積電（2330）為例，分享台股投資人常忽略的一個觀點，也就是「自己在全體股東中的相對位置」。他指出，許多人持有台積電，卻未曾意識到，只要擁有一定張數，在股東結構中其實已屬

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

台股「一張1000股」的交易制度再度被拿出來討論。原PO直言，台積電一張動輒170多萬元，對年薪百萬的小資族來說，光是不吃不喝也要快兩年才買得起一張，質疑在全面電子化的年代，為何台股還不開放全面零股交

台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

台股「千股為一張」的交易制度再度被搬上檯面。民眾黨立委黃珊珊 今（26）日在財委會直言，現行制度已行之有年，面對台積電（2330）這類高價股，小資族與年輕投資人幾乎買不起整張股票，呼籲主管機關應研議比

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

力積電這波討論焦點，再度被拉回P5廠。PTT股板有網友以「硬撐盤」為題發文，直言力積電（6770）P5對黃董來說早已成為雞肋，產能利用率始終拉不起來，卻長年吃下高額折舊攤提，翻開財報就能看到，這座廠被

永豐投顧：台股2026年獲利可期 年增逾兩成、可加碼投資

永豐投顧表示，基於元月以來的基本面訊息，市場調高股市獲利，台股2026年目標也隨之上移。預期台股年度獲利可望年增兩成以上...

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐邀請資深分析師阮慕驊解析成熟製程族群走勢。節目開場即拋出市場關注焦點，隨著先進製程產能吃緊、訂單外溢，成熟製程是否迎來補漲行情，成為投資人討論重點。 針對「聯電

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。