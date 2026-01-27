台積電（2330）有一張就是前標贏過141萬人！阿格力揭股東排名：這張數全台前5％

財經創作者阿格力在影音中，以台積電（2330）為例，分享台股投資人常忽略的一個觀點，也就是「自己在全體股東中的相對位置」。他指出，許多人持有台積電，卻未曾意識到，只要擁有一定張數，在股東結構中其實已屬於前段班。

阿格力表示，台積電在台灣約有186萬名股東，其中約141萬人持有「一張以下」，也就是零股的。

他強調，只要持有一張台積電，就已經「贏過141萬人」，在股東排名中屬於相當前段的水準，甚至形容這樣的比例「大概落在前25%」；在過去指考的時候已經算是「前標」。

進一步來看，阿格力指出，持股介於1至5張之間的投資人，約有36萬人左右。

他替投資人設定一個小目標，表示若已持有5張，只要再多買1股，共5張01股，在股東結構中「贏過約180萬人」，即是前5％的人。

阿格力也提到，若以5張台積電計算，市值其實已相當可觀，「現在也將近900萬了」。不過他強調，無論排名第幾，重點仍在於是否持續持有優質企業，只要有台積電，本身就是一件好事。

阿格力也提醒投資人，不論有幾張台積電，有就是好事...透過定期定額、長期累積的方式，「越來越努力、積沙成塔」，未來成果自然值得期待。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。