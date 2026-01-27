花旗喊賣南亞科目標價41元！網憂「空軍要贏」：寫錯還是騙下車

記憶體指標股南亞科甫結束處置出關，旋即成為外資圈焦點，花旗環球證券給出「賣出」評等，並開出僅41元的目標價，與市場多頭派動輒上看300元以上的預估落差高達7倍，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在41元目標價是否合理，以及這份報告究竟是嚴肅看空，還是另有盤算。

根據媒體報導指出，記憶體族群自去年第三季底以來，在產能吃緊與報價走揚帶動下股價大幅上漲。花旗看空南亞科，主因在於2026年DDR4價格成長性將顯著落後DDR5，而DDR5為AI伺服器主流記憶體，但南亞科目前DDR5產品比重仍偏低，產品結構又高度集中在消費性電子，難以全面受惠平均合約價格上揚。相對地，多數外資仍看好DDR4缺貨可能延續至2027年，認為南亞科將是主要受惠者之一。

一名網友轉貼新聞後表示憂心，他指出南亞科當天收盤價約286元，若花旗目標價真為41元，「還有超級多肉」，憂心空軍是否將大獲全勝。原PO的語氣明顯偏向悲觀，也反映部分追高投資人面對極端空方預測時，對後市走向產生動搖。

多數網友對花旗報告抱持高度質疑，留言紛紛嘲諷「是不是少打一個0」、「410寫成41」、「這種價格也敢出報告」，也有人認為花旗可能「沒上車想吃貨」、「想騙散戶下車自己進場」，甚至直言41元本身就是反向指標，「反著看就好」。

另一派網友則相對保留，認為花旗可能是以景氣循環與均值回歸為核心假設，目標價未必指的是短期走勢，而是時間軸與情境不同所致，也提醒記憶體股漲幅已大，外資出現分歧並不意外。部分留言延伸到外資喊盤可信度，認為與其執著單一數字，不如回到產業基本面與自身風險控管，避免被情緒牽著走。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。