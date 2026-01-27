麻吉大哥再傳爆倉虧9040萬！網看戲酸：拿零錢玩而已

「麻吉大哥」黃立成再遭清算的消息在PTT股板引發討論。有網友轉貼報導後先喊「幫麻吉哥哥QQ」，還開玩笑提議「一人捐5元買泡麵」，並追問「他這麼多錢可以賠，這些錢哪來的」。留言區一面吐槽「窮人幫富人擔心」，一面把焦點放在加密市場下跌、槓桿清算機制與黃立成資金實力。

根據媒體報導，鏈上分析團隊Lookonchain監測顯示，因加密貨幣市場走弱，黃立成再度被清算，損失1000枚以太幣，折合288萬美元、約新台幣9040萬元。報導並引述Coindesk資料稱，比特幣於26日半夜一度跌破8.7萬美元，低點觸及86253.29美元；以太幣同步跌破2800美元，最低至2789.61美元。黃立成目前仍持有3750枚以太幣，新清算價格約2858.32美元。

一名網友在PTT轉貼新聞，有人直回「割粉絲的」、「不用幫有錢人擔心」，也有人認為這種爆倉對他可能只是「拿零錢玩」。還有網友質疑操作邏輯，認為若真有資金實力「怎麼不補倉在那清算」，甚至懷疑「是不是記者亂寫」或帳面只是其中一個帳戶，主力可能另有對沖。

多數網友的共識是「槓桿玩到被清算就是賭」，有人形容「太頭鐵了吧」「已經不是投資而是在賭博」，也有人吐槽清算頻率「一直被清算是在搞笑嗎」，並直言「虛幣已死」「不如買黃金」。另有網友酸新聞只在虧錢時被報導，「輸錢的時候會跟你說，爽贏的時候就不會跟你說了」，認為外界看到的未必是完整資產狀態。

至於原PO追問「錢哪來的」，留言也出現分歧：有人揣測是「割韭菜、割粉絲」、或賠的可能是投資人資金；也有人認為他長期在加密圈、NFT等領域進出，資產配置早已規劃，虧損未必傷筋動骨，甚至把焦點轉回市場風險，提醒槓桿在行情急跌時最易連環清算，與其關心名人輸贏，不如先管好自身部位與風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。