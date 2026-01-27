美股續強比特幣轉弱？網熱議「股幣脫勾」：資金改投真金白銀

近日有股民好奇，「為何股市跟加密貨幣市場開始嚴重脫勾？」，指出過去美股與比特幣走勢常呈同向，但在川普上任後「金融秩序完全變了」，美股仍偏多頭、比特幣卻明顯轉弱，引發留言區激辯。討論焦點集中在資金流向轉移、加密貨幣「數位黃金」敘事是否失效，以及政府監管與追查對幣市的影響。

過往比特幣常被視為高波動的「風險資產」，在流動性寬鬆、風險偏好升溫時，容易與科技股同漲同跌；但2025年下半年起，市場多次出現相關性下降的現象，分析普遍指向ETF資金流、供需結構與政策面因素讓比特幣更易出現「自走行情」。部分市場觀察也提到，比特幣與股市、甚至與全球貨幣供給等指標的連動在2025年後轉弱，顯示其價格驅動因素正重新洗牌。

一名網友在PTT貼文，他表示，「本來美股跟比特幣是同個形狀」，即使偶有漲跌差異，大方向仍一致，但如今已呈「各走各的」，並追問為何差別擴大。對此，推文中除自嘲「因為我建倉了」「你買了所以跌」外，也有不少人直指股市反映企業獲利與基本面，「股市有公司賺錢反應EPS，加密貨幣有什麼？」認為兩者本就不必然同向。

多數網友的共識，則落在「資金改去避險資產」與「真金白銀更有感」。留言大量出現「現在流行復古貴金屬」「買貴金屬比較穩」「數位的終究比不上實物」等說法，甚至把比特幣貶為「電子垃圾」「賭博」。也有人延伸指出，近期金銀走強吸走投機與避險資金，讓加密貨幣不再是首選；國際上金價走勢偏強亦被視為市場不安情緒升溫的訊號。

另有不同觀點補充「脫勾」成因不只一項：有人認為加密市場正回到自身週期，「4年一個cycle」；也有人提到「機構用ETF進出」使幣價更受資金風險控管影響。另有留言聚焦監管與犯罪打擊，認為加密金流更易被追蹤、扣押，洗錢與詐騙資金退潮後需求下滑；也有人以停電與能源需求為例，認為AI時代「能源更像貨幣」，加密資產的敘事與定位正在被重新檢驗。

