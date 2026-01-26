台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

台股「一張1000股」的交易制度再度被拿出來討論。原PO直言，台積電一張動輒170多萬元，對年薪百萬的小資族來說，光是不吃不喝也要快兩年才買得起一張，質疑在全面電子化的年代，為何台股還不開放全面零股交易。

原PO指出，雖然台股已開放盤中、盤後零股，但零股與整張交易仍存在價差與流動性差異，與美股「一股一股買賣」的做法相比，台股顯得不夠友善。他也舉例，若依照「一張」邏輯，美股的QQQ一張等於1000股、價格動輒數億台幣，反問這樣的制度合理嗎。

不少網友認同原PO看法，認為「張」本來就是歷史產物，在全電子交易時代早該退場，有人直言現在還堅持一張交易根本沒必要，也有人指出興櫃早已是零股交易，代表並非技術做不到，而是缺乏推動的決心。

另一派網友則認為，現行制度已可買零股，實務上台積電零股成交速度快、價差有限，質疑全面零股的必要性；也有人點出，交易制度牽涉系統成本與穩定性，並非一句「跟美股學」就能馬上改。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。