快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

聯合新聞網／ 綜合報導
立委黃珊珊點出小資族難以負擔台積電整張股價，呼籲金管會打破「千股一張」限制，比照美股改為一股交易或降低單位以消弭零股價差。記者許正宏／攝影
立委黃珊珊點出小資族難以負擔台積電整張股價，呼籲金管會打破「千股一張」限制，比照美股改為一股交易或降低單位以消弭零股價差。記者許正宏／攝影

台股「千股為一張」的交易制度再度被搬上檯面。民眾黨立委黃珊珊 今（26）日在財委會直言，現行制度已行之有年，面對台積電（2330）這類高價股，小資族與年輕投資人幾乎買不起整張股票，呼籲主管機關應研議比照美股，開放以「一股」為交易單位，或參考日本將一張股數降為100股。

黃珊珊也點出，目前雖已開放零股交易，但零股採撮合方式，與現股交易仍存在價差，對投資人並不公平。她指出，日本最低交易單位已降至100股，加上台灣已可複委託買美股，不少投資人正是因為能「一股一股買」，才轉向海外市場。

她進一步表示，小資族若想參與台積電，只能透過ETF間接持有，但ETF成分股未必都是投資人偏好的標的，因此仍希望金管會能正視制度問題，調整「千股為一張」的交易門檻，降低年輕世代進入股市的難度。對此，金管會主委彭金隆回應，相關方向都在日常檢討中，「真正要做，就會來處理。」

相關議題也在股板引發大量討論，有支持聲音認為制度早該與國際接軌，直言「全面零股是好事」、「支持廢除整張交易」、「整張真的蠻煩，不能用最小單位」，也有網友指出零股目前確實存在撮合時間與價差問題，「零股有價差」、「零股晚10分鐘開盤、零股不能融資券」。

不過，反對與質疑聲同樣不少，有人直言「不是有零股？」、「買不起還是先存錢吧」，也有人質疑政策執行面，「檢討十年了，有想改嗎？」、「研議就是不處理的意思」。在支持與反對交錯下，台股是否朝「一股交易」邁進，仍有待主管機關後續動作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 ETF

延伸閱讀

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

台積電買越多越會漲？數據打臉…00947狂飆21％奪冠！股添樂：元月10大飆股ETF

追漲神山新選擇！00891升級「攻擊型」配置…經理人：走勢將更像市值型ETF

相關新聞

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

台股「一張1000股」的交易制度再度被拿出來討論。原PO直言，台積電一張動輒170多萬元，對年薪百萬的小資族來說，光是不吃不喝也要快兩年才買得起一張，質疑在全面電子化的年代，為何台股還不開放全面零股交

台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

台股「千股為一張」的交易制度再度被搬上檯面。民眾黨立委黃珊珊 今（26）日在財委會直言，現行制度已行之有年，面對台積電（2330）這類高價股，小資族與年輕投資人幾乎買不起整張股票，呼籲主管機關應研議比

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

力積電這波討論焦點，再度被拉回P5廠。PTT股板有網友以「硬撐盤」為題發文，直言力積電（6770）P5對黃董來說早已成為雞肋，產能利用率始終拉不起來，卻長年吃下高額折舊攤提，翻開財報就能看到，這座廠被

永豐投顧：台股2026年獲利可期 年增逾兩成、可加碼投資

永豐投顧表示，基於元月以來的基本面訊息，市場調高股市獲利，台股2026年目標也隨之上移。預期台股年度獲利可望年增兩成以上...

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐邀請資深分析師阮慕驊解析成熟製程族群走勢。節目開場即拋出市場關注焦點，隨著先進製程產能吃緊、訂單外溢，成熟製程是否迎來補漲行情，成為投資人討論重點。 針對「聯電

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

IC設計龍頭聯發科（2454）23日開盤不久即亮燈漲停，股價衝上1,630元改寫歷史新高，單日成交值更一度超越台積電，也帶動ASIC概念股同步轉強，創意漲幅超過7%，成為盤面焦點。 中信投顧指出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。