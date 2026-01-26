台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

台股「千股為一張」的交易制度再度被搬上檯面。民眾黨立委黃珊珊 今（26）日在財委會直言，現行制度已行之有年，面對台積電（2330）這類高價股，小資族與年輕投資人幾乎買不起整張股票，呼籲主管機關應研議比照美股，開放以「一股」為交易單位，或參考日本將一張股數降為100股。

黃珊珊也點出，目前雖已開放零股交易，但零股採撮合方式，與現股交易仍存在價差，對投資人並不公平。她指出，日本最低交易單位已降至100股，加上台灣已可複委託買美股，不少投資人正是因為能「一股一股買」，才轉向海外市場。

她進一步表示，小資族若想參與台積電，只能透過ETF間接持有，但ETF成分股未必都是投資人偏好的標的，因此仍希望金管會能正視制度問題，調整「千股為一張」的交易門檻，降低年輕世代進入股市的難度。對此，金管會主委彭金隆回應，相關方向都在日常檢討中，「真正要做，就會來處理。」

相關議題也在股板引發大量討論，有支持聲音認為制度早該與國際接軌，直言「全面零股是好事」、「支持廢除整張交易」、「整張真的蠻煩，不能用最小單位」，也有網友指出零股目前確實存在撮合時間與價差問題，「零股有價差」、「零股晚10分鐘開盤、零股不能融資券」。

不過，反對與質疑聲同樣不少，有人直言「不是有零股？」、「買不起還是先存錢吧」，也有人質疑政策執行面，「檢討十年了，有想改嗎？」、「研議就是不處理的意思」。在支持與反對交錯下，台股是否朝「一股交易」邁進，仍有待主管機關後續動作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。