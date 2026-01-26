相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電P5廠每年狂燒40億元折舊成焦點，網友熱議黃董賣廠能否成功甩開包袱並殺入HBM供應鏈。（本報系資料庫）
力積電這波討論焦點，再度被拉回P5廠。PTT股板有網友以「硬撐盤」為題發文，直言力積電（6770）P5對黃董來說早已成為雞肋，產能利用率始終拉不起來，卻長年吃下高額折舊攤提，翻開財報就能看到，這座廠被形容是力積電近年最難甩開的包袱。

原PO進一步攤開數字指出，P5加入後，各廠每年總攤提約100億元，其中P5就貢獻約40億元，等於每個月約3.3億元，「如果能省下來，不香嗎」。他也推測，這次增資與P5移機高度相關，因 美光 僅買下廠房，機台移裝仍需額外資金，並非外界想像的單純賣廠拿現金。

不少討論焦點轉向「賣廠之外的條件」。原PO認為，亮點不只在帳面金額，而是後續合作想像空間，包括打入HBM供應鏈、轉向高階記憶體整合，以及產能預約與技術升級帶來的營收穩定性。他也提到，美光策略一向保守，仍願意砸錢擴廠，「行情總在半信半疑中成長」，認為市場對記憶體的懷疑聲浪仍在。

網友力挺派不在少數，留言像是「有預感黃董後面還有招...至少看3位數」、「現在還有人不相信黃董嗎」、「有單給推」、「力王推」，也有人直呼「相信黃董 年底就懂」，對後續故事與轉型空間抱持高度期待。

但質疑聲音同樣強烈，有人提醒「黃的人品信不過」、「我不懷疑記憶體,但我打從心裡懷疑蝗蟲」、「力積電技術落後 還HBM」，也有偏技術面的冷靜派指出「折舊高的是廠房還是機台？」、「如果報廢舊機台 良率毛利可以提升」。在多空交鋒下，這筆交易究竟是轉型起點，還是又一場故事行情，仍待後續營運數字與實際成效來驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 黃崇仁

