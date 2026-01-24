永豐投顧：台股2026年獲利可期 年增逾兩成、可加碼投資

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，基於元月以來的基本面訊息，市場調高股市獲利，台股2026年目標也隨之上移。預期台股年度獲利可望年增兩成以上，因此投資人有加碼股市投資的必要。台股指數區間不大，近期熱門股有向老AI移動現象，建議提前布局。

永豐投顧表示，國際股市裡台股算相當強勢，台股只看到費城半導體的強勢，忽略NASDAQ的下跌。而台股已經衝過32,000點，短期目標已滿足，雖然全年獲利調高，但仍有不確定性。美國關稅確定後，市場期待有外銷訂單增加，但產業反應速度沒有股市快，有待廠商業績證實出口商的預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

