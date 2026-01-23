力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐邀請資深分析師阮慕驊解析成熟製程族群走勢。節目開場即拋出市場關注焦點，隨著先進製程產能吃緊、訂單外溢，成熟製程是否迎來補漲行情，成為投資人討論重點。

針對「聯電（2303）與力積電（6770）該如何選擇」的問題，阮慕驊直言，目前會偏向選擇聯電。他指出，力積電雖然股價來到六字頭，但基本面仍處於虧損狀態，「力積電是有夢最美」，反觀聯電仍具備高股息概念，且在12吋成熟製程上具備優勢，體質相對穩健。

阮慕驊進一步分析，聯電過去股價回落，關鍵在於毛利率下滑，但隨著成熟製程傳出漲價、產能供給吃緊，毛利率有機會止跌回升。

他認為，若以EPS比較，聯電與力積電的差異相當明顯，在評價面與獲利穩定度上，聯電條件較佳。

談及整體成熟製程環境，阮慕驊指出，市調資料顯示，8吋晶圓產能年增率持續下滑，但產能利用率卻明顯攀升，甚至逼近滿載，加上價格傳出調漲8%至20%，成為近期聯電、力積電、世界先進等族群股價轉強的重要背景。

阮慕驊認為，成熟製程題材短線確實受到市場資金青睞，但投資人仍須回歸基本面評估。

他重申，力積電題材性較強，但聯電在獲利結構、股息條件與成熟製程布局上相對完整，現階段仍是較為偏好的選擇。

