「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科（2454）受惠Google TPU釋單題材攻上1630元歷史新高，法人樂觀預估2026年ASIC營收有望達10億美元。記者許正宏／攝影
聯發科（2454）受惠Google TPU釋單題材攻上1630元歷史新高，法人樂觀預估2026年ASIC營收有望達10億美元。記者許正宏／攝影

IC設計龍頭聯發科（2454）23日開盤不久即亮燈漲停，股價衝上1,630元改寫歷史新高，單日成交值更一度超越台積電，也帶動ASIC概念股同步轉強，創意漲幅超過7%，成為盤面焦點。

中信投顧指出，聯發科近期受惠Google TPU題材發酵，ASIC業務展望轉趨樂觀。隨著Google將TPU由自用走向外銷，並開始獲得多家AI客戶採用，聯發科在Efficiency版本TPU的後段設計角色吃重，未來v7e、v8e均有參與機會。法人預期，聯發科2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，2027年更具倍數成長潛力，獲利展望可望上修。

股價噴出後，也有不少網友直呼兇猛，「直接漲停 好兇」、「聯發科還被降評過 還是創新高了」、「想到前些時間一堆人不看好 結果」，也有人同步點名相關族群，「這兩天也買了一些世芯」、「我大智原」，認為ASIC題材確實撐起這波行情。

不過酸聲同樣沒少，許多留言直指法人說法「事後補敘事」，包括「早說啊 你怎麼不早說」、「一堆舊文也能漲停」、「寫小作文時間到，裡面講的消息不都是舊聞嗎」、「法人變來變去超可悲」，也有人直言「炒作還要想理由，辛苦法人了」，對基本面說帖買單度不高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

