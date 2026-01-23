記憶體沒戲了？郭哲榮喊「最好賺已過」…網：哲哲強！威剛（3260）逆勢上漲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮示警記憶體族群因散戶大舉進場導致籌碼過熱，直言「最好賺的一段已經走完」，提醒投資人留意開高走低風險。中央社
台股屢創新高之際，記憶體族群卻開始出現震盪訊號。分析師郭哲榮在22日盤後解盤中點名，近期記憶體類股籌碼結構已明顯改變，散戶大舉進場、共識過高，直言「最好賺的一段已經走完」，提醒投資人留意後續可能出現的獲利了結賣壓。

郭哲榮指出，近期記憶體股雖一度反攻，但盤勢呈現高度分歧，不少個股出現開高走低、震盪加劇的情況，顯示市場資金態度轉趨保守。他認為，當散戶幾乎全面進場，籌碼變得擁擠，股價反而容易承壓；所謂「行情過了」，並非基本面立刻轉壞，而是利多已提前反映在股價之中。

部分網友對此說法表示認同，認為這波確實已進入高檔震盪期，有人直言「確實」、「現在才說過熱已經很準了」、「有賺到算厲害」、「這波真的上沖下洗」，也有網友點名個股表現，直言「哲哲真的好強 唯一持股記憶體威剛 逆勢上漲」，認為並非所有記憶體股同步轉弱。

但反對聲音同樣不少，不少人選擇反著看，「謝謝明燈」、「太好了 還能買」、「哲哲看壞？那還不all in」、「相信哲哲 財富對折」等嘲諷留言洗版，也有人質疑「看壞不代表要空，為什麼一定要po單」、「散戶早就進場一陣子，還不是照漲」，認為市場並未真正轉空。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

