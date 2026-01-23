靠「假試搓」爽撈5000萬也算炒股？少年股神1500萬交保…網全炸鍋：主力不都這樣玩

台灣股市再爆操縱爭議。台北地檢署偵辦拉尾盤、盤前試搓撤單炒股案，指認有「少年股神」之稱的蕭漢森，涉嫌透過強拉尾盤、盤前試搓大量掛單再撤單的方式，影響市場判斷，10個月內不動聲色獲利近5000萬元，23日凌晨以1500萬元交保，並限制出境、出海及住居。

編輯推薦 股市神秘大戶10個月炒股獲利4000萬 蕭漢森移送北檢漏夜偵訊

檢調指出，蕭漢森自2021年間，鎖定燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔股票，先以強拉尾盤方式推升股價，隔日再於盤前試搓時，透過本人、親友帳戶及旗下法人帳戶大量掛單製造主力進場假象，吸引投資人跟進後，在開盤前數秒撤單並出脫持股套利。全案經搜索約談後，蕭漢森本人1500萬元交保，其姊姊、弟弟、女兒與友人亦分別以50萬至200萬元交保。

消息曝光後，PTT股板瞬間炸鍋，不少網友質疑這樣的操作是否真的構成違法。有網友直言「主力不都這樣玩？」、「每天都有假搓都不抓？」、「這種手法不是很常見」，也有人直指制度問題，「早說該取消盤前撮合這種爛制度」、「試搓這白癡制度什麼時候要改」。

也有不少留言把矛頭指向執法標準與公平性，認為抓人與制度漏洞並存，「這是沒交保護費吧？」、「抓的好，還是只抓背景不夠硬的？」、「這要抓抓不完的」、「自家制度不改，抓小咖的」。另有網友點出案件關鍵不只是假搓，「一堆人沒看到重點，在於用人頭帳戶操作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。