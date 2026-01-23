散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

分析師郭哲榮在22日盤後解盤中指出，台股雖持續創下歷史新高，但記憶體族群的股價走勢已明顯出現變化。他觀察到，近期記憶體股出現大幅震盪與開高走低的情況，顯示市場資金開始趨於保守，行情結構與先前已有所不同。

郭哲榮表示，近期記憶體族群雖然一度全面反攻，但走勢呈現高度分歧，部分個股即便早盤開高，盤中仍明顯回落。他認為，這正反映出市場參與者已明顯增加，「散戶幾乎都進場了」，籌碼面逐漸轉為擁擠，也讓股價承壓。

他進一步指出，當多數投資人對同一族群抱持高度共識時，本身就容易形成過熱現象。從近期投票與市場反應來看，看好記憶體的比例仍偏高，但這樣的結構反而提高了風險，一旦股價無法續攻，獲利了結的賣壓便容易快速出現。

郭哲榮也提到，所謂「行情過了」，並非代表基本面立即轉壞，而是股價層面已提前反映利多。 他直言，目前記憶體族群「最好賺的一段已經走完」，在散戶高度參與、籌碼過熱的情況下，股價要再複製先前的快速上漲，難度已明顯提高。

他提醒投資人，台股創新高不等於所有族群都能同步續漲，記憶體股已進入高檔震盪階段。後續若要操作，應提高風險意識，留意開高走低等訊號，避免再以追逐主升段的心態進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。