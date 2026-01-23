快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

台股漲過2萬「像恐怖谷」讓人不敢追？鄉民吐槽：你只是FOMO又太菜

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

台股近期漲勢猛烈，PTT股板22日出現一篇以心理學「恐怖谷效應」類比股市的討論文，有網友好奇股市是否也會在「漲到不正常、不像原本樣子」時，讓投資人產生不安而觀望退縮，並坦言自己大盤漲超過2萬點後，就出現類似感受。貼文引發大量回應，討論焦點多集中在這種情緒究竟是「恐怖谷」式的不適，還是單純的追高焦慮與認知不足。

一名網友在PTT發文，他先解釋恐怖谷效應意涵，指出人類面對「幾乎像真人但仍有瑕疵」的擬人事物，會因認知失調而感到不安；他進一步延伸到股市，認為當指數走到看似超出常態、漲勢過於完美卻又令人懷疑時，可能出現「越漲越不敢買」的心理狀態，並以自己在2萬點之上開始卻步作為例子，拋出「股市也有恐怖谷嗎」的提問。

不過推文多數對此不買單，第一時間以「蛤」回應，也有人直言「人賺不到認知以外的錢」，認為這不是理論問題，而是投資人對行情與波動的理解不足。也有網友點出相反心理，「我只會FOMO」，暗示市場常見的其實是怕錯過而追高，並非因漲勢太強而退場。

更多留言則走嘲諷與玩梗路線，紛紛自創各種「效應」回敬，包括「阿呆谷效應」、「割韭菜效應」、「擦鞋童效應」、「我賣就漲我買就跌效應」，甚至把甜點、地名與動漫梗塞進來，反問原PO「公三小」、「胡言亂語的變多了」；也有人直接貼標籤「空手仔、恐慌仔在焦慮而已」，認為股市上漲本是讓人賺錢，「恐怖三小」。

仍有少數較認真回應者指出，原PO的比喻與恐怖谷未必相同，較像面對高檔時的風險感受與創傷記憶，有人提到金融海嘯後的PTSD，也有人提醒「沒見過大盤腰斬」才會把小震盪放大解讀。整體而言，股板對「恐怖谷式觀望」多持否定態度，普遍認為那更像是投資人在行情越走越高時的心理壓力與行為偏誤，而非一套可直接套用的心理學模型。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT FOMO 大盤 韭菜

延伸閱讀

靠「假試搓」爽撈5000萬也算炒股？少年股神1500萬交保…網全炸鍋：主力不都這樣玩

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

相關新聞

台股漲過2萬「像恐怖谷」讓人不敢追？鄉民吐槽：你只是FOMO又太菜

台股近期漲勢猛烈，PTT股板22日出現一篇以心理學「恐怖谷效應」類比股市的討論文，有網友好奇股市是否也會在「漲到不正常、不像原本樣子」時，讓投資人產生不安而觀望退縮，並坦言自己大盤漲超過2萬點後，就出現類似感受。貼文引發大量回應，討論焦點多集中在這種情緒究竟是「恐怖谷」式的不適，還是單純的追高焦慮與認知不足。

靠「假試搓」爽撈5000萬也算炒股？少年股神1500萬交保…網全炸鍋：主力不都這樣玩

台灣股市再爆操縱爭議。台北地檢署偵辦拉尾盤、盤前試搓撤單炒股案，指認有「少年股神」之稱的蕭漢森，涉嫌透過強拉尾盤、盤前試搓大量掛單再撤單的方式，影響市場判斷，10個月內不動聲色獲利近5000萬元，23

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

分析師郭哲榮在22日盤後解盤中指出，台股雖持續創下歷史新高，但記憶體族群的股價走勢已明顯出現變化。他觀察到，近期記憶體股出現大幅震盪與開高走低的情況，顯示市場資金開始趨於保守，行情結構與先前已有所不同

台達電市值超車鴻海⋯股民憂股價飆太快！網猜原因：電力先漲一波

台達電股價22日盤中一度攻上1245元漲停、改寫新高，市值並超越鴻海，成為僅次於台積電的台股第二大市值公司，引發PTT討論。網友除關注「市值二哥換人」的象徵意義，也聚焦台達電短時間急漲是否合理、鴻海長期盤整是否已被市場「看破手腳」，以及AI伺服器帶動的「缺電題材」能否支撐後續漲勢。

台股22天飆近一成「3萬點放空還有救？」網一面倒看多：不敢買就續噴

台股開年不到一個月強勢上漲，引發PTT股板熱議。一名網友以「台股還會回到3萬嗎？」為題發文，指出今年才過22天，大盤已漲近10%，若延續「每月10%」的漲勢，今年甚至可能翻倍，並追問「3萬點放空的真的沒救了嗎？」討論焦點集中在指數是否仍有機會跌回3萬，以及放空者是否只能被一路軋空。

台股31,890創歷史新高！郭哲榮揭川普「TACO」神助攻：避險情緒全消

分析師郭哲榮指出，台股在結算日過後出現明顯轉折，指數當天大幅走高，盤中最高來到31,890點，再度創下歷史新高，顯示市場資金動能依舊強勁。 他表示，前一日台股大幅回檔、隔日卻迅速反彈創高，背後關

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。