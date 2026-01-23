台股漲過2萬「像恐怖谷」讓人不敢追？鄉民吐槽：你只是FOMO又太菜

台股近期漲勢猛烈，PTT股板22日出現一篇以心理學「恐怖谷效應」類比股市的討論文，有網友好奇股市是否也會在「漲到不正常、不像原本樣子」時，讓投資人產生不安而觀望退縮，並坦言自己大盤漲超過2萬點後，就出現類似感受。貼文引發大量回應，討論焦點多集中在這種情緒究竟是「恐怖谷」式的不適，還是單純的追高焦慮與認知不足。

一名網友在PTT發文，他先解釋恐怖谷效應意涵，指出人類面對「幾乎像真人但仍有瑕疵」的擬人事物，會因認知失調而感到不安；他進一步延伸到股市，認為當指數走到看似超出常態、漲勢過於完美卻又令人懷疑時，可能出現「越漲越不敢買」的心理狀態，並以自己在2萬點之上開始卻步作為例子，拋出「股市也有恐怖谷嗎」的提問。

不過推文多數對此不買單，第一時間以「蛤」回應，也有人直言「人賺不到認知以外的錢」，認為這不是理論問題，而是投資人對行情與波動的理解不足。也有網友點出相反心理，「我只會FOMO」，暗示市場常見的其實是怕錯過而追高，並非因漲勢太強而退場。

更多留言則走嘲諷與玩梗路線，紛紛自創各種「效應」回敬，包括「阿呆谷效應」、「割韭菜效應」、「擦鞋童效應」、「我賣就漲我買就跌效應」，甚至把甜點、地名與動漫梗塞進來，反問原PO「公三小」、「胡言亂語的變多了」；也有人直接貼標籤「空手仔、恐慌仔在焦慮而已」，認為股市上漲本是讓人賺錢，「恐怖三小」。

仍有少數較認真回應者指出，原PO的比喻與恐怖谷未必相同，較像面對高檔時的風險感受與創傷記憶，有人提到金融海嘯後的PTSD，也有人提醒「沒見過大盤腰斬」才會把小震盪放大解讀。整體而言，股板對「恐怖谷式觀望」多持否定態度，普遍認為那更像是投資人在行情越走越高時的心理壓力與行為偏誤，而非一套可直接套用的心理學模型。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。