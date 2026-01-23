台達電市值超車鴻海⋯股民憂股價飆太快！網猜原因：電力先漲一波

台達電股價22日盤中一度攻上1245元漲停、改寫新高，市值並超越鴻海，成為僅次於台積電的台股第二大市值公司，引發PTT討論。網友除關注「市值二哥換人」的象徵意義，也聚焦台達電短時間急漲是否合理、鴻海長期盤整是否已被市場「看破手腳」，以及AI伺服器帶動的「缺電題材」能否支撐後續漲勢。

根據媒體報導，台達電受惠AI伺服器電源與液冷散熱系統出貨暢旺，去年12月營收創同期新高，第四季與全年營收皆寫歷史高點，公司並看好AI算力與用電需求攀升，能源基礎設施將成新一波成長動能，後續商機可望延伸至資料中心能源管理、微電網與大型儲能；同時台灣、泰國、美國產線維持滿載，泰國擴廠、美國擴增液冷組裝，必要時不排除租廠增產，並與客戶協調部分非美訂單回中國生產以補供應缺口。

一名網友在PTT貼文將重點放在股價走勢的「急轉直上」，回憶台達電12月仍跌破900元，近期才重回1000元、突破前高，卻迅速拉到1200元以上，並以「老AI缺電，電力先漲一波」形容資金押注邏輯，帶有一點感嘆也帶著追價焦慮，直指題材看似合理，但漲勢快到讓人反應不及。

許多網友一面倒「酸鴻海、捧台達」。不少網友直言鴻海「盤了幾個月」與大盤落差大，甚至以「航運股」嘲諷其走勢，出現「99公公」等求救式留言；也有人把台達電視為電源龍頭帶動族群，提到健策、光寶等同步走強，認為AI供應鏈資金正在輪動，台達電成為最強指標之一。

不過也有不同意見提醒風險與估值問題，質疑台達電本益比偏高、屬於「主力間歇性炒股」或「漲到今年目標價差不多」，並討論「為何台達電可享高本益比、台積電卻不行」。另有網友延伸到技術與產業面，提及HVDC、能源基建、儲能等布局，認為成長題材並非僅靠「缺電梗」。

