台股22天飆近一成「3萬點放空還有救？」網一面倒看多：不敢買就續噴

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

台股開年不到一個月強勢上漲，引發PTT股板熱議。一名網友以「台股還會回到3萬嗎？」為題發文，指出今年才過22天，大盤已漲近10%，若延續「每月10%」的漲勢，今年甚至可能翻倍，並追問「3萬點放空的真的沒救了嗎？」討論焦點集中在指數是否仍有機會跌回3萬，以及放空者是否只能被一路軋空。

從網友轉貼與討論脈絡來看，多數人認為近期漲勢與市場資金熱度、AI題材及權值股表現有關，尤其點名台積電帶動盤勢，「你管一下台積電啊，他一直漲」、「3萬大概有2萬都在台積電」等說法頻出；也有人認為市場氛圍已從過去「怕高」轉為樂觀，甚至喊出「4萬」、「5萬」等更高目標，並以「補漲」或「基本面price in」解釋走勢。

原PO則以「漲太快」為核心情緒，試圖用過去三年年均漲幅對照今年短期上漲，推導出「若每月10%會漲兩倍」的極端情境，藉此質疑現階段追價或放空的風險，並以放空3萬點為例，探問是否已陷入無解局面。

推文中最主流的共識是「回3萬不是不可能，但時間與代價難料」。不少人回覆「未來會，但你有幾年時間？」、「有機會但不是現在」、「你要先撐得到那個時候」，並提醒不可能每月都維持10%漲幅；另一派則以反諷方式勸退做空，認為在多頭格局下放空只是燃料，「看到這種文就知道繼續噴」、「不敢買？那就是續噴」、「空蛙每天都有新高點可以空」。

不同意見與延伸討論則聚焦在「外部利空」是否才是回落關鍵。部分網友把變數指向關稅與政治攻防，稱若相關政策被擋可能回3萬，甚至有人以「川投顧」戲稱市場漲跌受政治人物言論牽動；也有人提出黑天鵝想定，如戰爭、加徵稅負或房市泡沫化等，才可能帶來較大修正。整體而言，股板輿論偏向多方，對「回3萬」多以「終究會、但你未必等得到」作結。

