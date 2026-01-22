台股31,890創歷史新高！郭哲榮揭川普「TACO」神助攻：避險情緒全消

分析師郭哲榮指出，台股在結算日過後出現明顯轉折，指數當天大幅走高，盤中最高來到31,890點，再度創下歷史新高，顯示市場資金動能依舊強勁。

他表示，前一日台股大幅回檔、隔日卻迅速反彈創高，背後關鍵仍與國際總經因素有關，特別是美國前總統川普近期釋出的政策訊號，成為市場情緒快速翻轉的重要觸發點。

郭哲榮指出，川普最新表態已與歐盟就格陵蘭議題達成初步共識，並同步釋出取消關稅戰的訊息，市場解讀為再度出現「TACO」模式，也就是川普在關鍵時刻選擇退讓，緩解原先的衝突與不確定性。

他進一步轉述，隨著關稅風險降溫，市場避險情緒快速消散，資金回流股市，帶動指數強彈，呈現「成也川普、敗也川普」的典型行情節奏。

在產業與長期趨勢面，郭哲榮也提到，輝達執行長黃仁勳近期重申，科技業高額資本支出並非泡沫，而是生成式AI時代下的大規模基礎建設需求，預期將創造更多高薪就業機會，並為科技產業帶來長期成長動能。

他最後指出，在這樣的總體環境下，市場資金仍會持續尋找主流成長方向，短線震盪屬於正常現象，但中長期多頭架構尚未被破壞，也成為他對後市維持正向看法的重要依據。

