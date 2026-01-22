關稅不課了！川普TACO讓美股V轉…網酸：根本故意製造波動獲利

美國總統川普再度上演「先硬後軟」的談判戲碼。華爾街早已預期他在格陵蘭與關稅議題上會踩煞車，隨著不動武表態、關稅撤回，美股迅速反彈，「TACO」再度成為市場關鍵字。

川普21日在世界經濟論壇演說中，明確排除以武力取得格陵蘭的可能性，並呼籲立即談判。隨後他在Truth Social表示，已與北約秘書長呂特完成具建設性的會談，將不再對部分歐洲國家推動原定2月1日生效的關稅措施。丹麥方面對此表達歡迎，但重申不會就主權問題談判。

市場解讀，這與分析師先前預期一致，屬於典型「TACO」談判路徑。

隨著不確定性消退，美股強彈，道瓊指數單日跳漲近600點。不少網友認為早就看穿川普套路，留言如「這波覺得不會TACO的自己才該檢討」、「跌就是加碼啊」、「散戶嚇尿，大戶吃貨」、「昨天撿，馬上賺，舒服」、「還敢空！！！」，認為回檔本就是布局機會。

也有網友對這種反覆轉彎感到不滿與質疑，直言「笑死 狼來了」、「根本故意製造波動獲利」、「每天繼續發廢文」、「唬爛，那之前500點是跌假的喔？」、「美國的信用被他玩的無限觸底」，認為市場雖然反彈，但政策可信度持續被消耗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。