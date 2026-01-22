謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

記憶體族群近期股價強勢，財訊傳媒董事長謝金河發文直言「記憶體千尺大浪來了」，點名南亞科、華邦、旺宏、群聯等台廠有望受惠，也提到英特爾與聯電同步被喚醒。不過相關言論一出，再度引發股市社群熱議。

謝金河指出，這波記憶體熱潮從CES展點燃，生成式AI需求帶動DRAM、NAND Flash與SSD的重要性重新被市場看見。他舉例，美光股價自低點大漲逾5倍，Sandisk、Seagate、Western Digital等儲存相關個股也出現倍數漲幅，進一步推升台灣南亞科、華邦、旺宏、群聯及日本鎧俠的想像空間，同時也催化英特爾上漲，讓長期沉寂的聯電被市場重新關注。

對於老謝的點名，有部分網友仍選擇站在基本面與趨勢派立場，認為記憶體產業確實在AI時代重新定位，有人直言「沒有漲停，只有漲不停」、「通通點到，一個都別想逃」、「老謝最近很準啦！不要黑他好嘛」、「記憶體無腦多！」，也有人笑稱「老謝反指標和川TACO對決，今天的盤誰勝出？」。

但更多留言仍充滿調侃與警戒氣氛，認為被老謝「點名」反而讓人不安，留言區出現大量情緒性反應，包括「一切都完了...」、「丸」、「完了」、「閉嘴啦」、「反指標大師說話了，準備跌了嗚嗚嗚」、「衰神出聲，寸草不生」、「你不要過來啊啊啊吧」、「老謝開示，空單布下去」、「死亡點名」等，顯示市場對名人喊盤依舊抱持高度矛盾心態。

