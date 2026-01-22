快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河喊記憶體千尺大浪，點名南亞科、群聯受惠。網友卻怕爆「反指標開示」，PTT掀多空熱議。本報資料照片
記憶體族群近期股價強勢，財訊傳媒董事長謝金河發文直言「記憶體千尺大浪來了」，點名南亞科、華邦、旺宏、群聯等台廠有望受惠，也提到英特爾聯電同步被喚醒。不過相關言論一出，再度引發股市社群熱議。

謝金河指出，這波記憶體熱潮從CES展點燃，生成式AI需求帶動DRAM、NAND Flash與SSD的重要性重新被市場看見。他舉例，美光股價自低點大漲逾5倍，Sandisk、Seagate、Western Digital等儲存相關個股也出現倍數漲幅，進一步推升台灣南亞科、華邦、旺宏、群聯及日本鎧俠的想像空間，同時也催化英特爾上漲，讓長期沉寂的聯電被市場重新關注。

對於老謝的點名，有部分網友仍選擇站在基本面與趨勢派立場，認為記憶體產業確實在AI時代重新定位，有人直言「沒有漲停，只有漲不停」、「通通點到，一個都別想逃」、「老謝最近很準啦！不要黑他好嘛」、「記憶體無腦多！」，也有人笑稱「老謝反指標和川TACO對決，今天的盤誰勝出？」。

但更多留言仍充滿調侃與警戒氣氛，認為被老謝「點名」反而讓人不安，留言區出現大量情緒性反應，包括「一切都完了...」、「丸」、「完了」、「閉嘴啦」、「反指標大師說話了，準備跌了嗚嗚嗚」、「衰神出聲，寸草不生」、「你不要過來啊啊啊吧」、「老謝開示，空單布下去」、「死亡點名」等，顯示市場對名人喊盤依舊抱持高度矛盾心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅不課了！川普TACO讓美股V轉…網酸：根本故意製造波動獲利

美國總統川普再度上演「先硬後軟」的談判戲碼。華爾街早已預期他在格陵蘭與關稅議題上會踩煞車，隨著不動武表態、關稅撤回，美股迅速反彈，「TACO」再度成為市場關鍵字。 川普21日在世界經濟論壇演說中

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

記憶體族群近期股價強勢，財訊傳媒董事長謝金河發文直言「記憶體千尺大浪來了」，點名南亞科、華邦、旺宏、群聯等台廠有望受惠，也提到英特爾與聯電同步被喚醒。不過相關言論一出，再度引發股市社群熱議。 謝

台股開盤大漲、櫃買睽違20年突破300點！Ffaarr：含「配息」已解套1997年高點

今天台股開盤大漲，櫃買指數更是20多年來首次突破300點。 離2000年網路泡沫的高點326.42，以及1997年亞洲金融風暴前的高點348.5都愈來愈近。（昨晚po的台股19年超差報酬的起點就是

鴻海（2317）一路下跌⋯股民兩難：該停損或續抱？苦主現身怨「被盤好幾年」

鴻海（2317）近日股價走勢引發PTT熱議，一名網友分享新聞指出鴻海年營收突破8兆元，加上市場對GB300等AI題材有所期待，並在技術分析與投資節目「多頭確認」說法下進場買進，未料隨後股價卻連日走跌，短短時間回檔約10元，讓原PO陷入該停損或續抱的兩難，引發大量網友討論。

高檔訊號浮現？他選擇「放空台指期」引發多空砲火交戰

台股21日開低走低，以31,246.37點收盤，重挫513.62點。一名網友在PTT股版以「空」為分類發文，指出台指期在高檔出現吞噬型態與RSI高檔死叉，加上美股長時間盤整、那斯達克指數跌破季線，判斷指數可能出現幅度不小的修正，因而嘗試進場放空。貼文一出，立即引發板上熱烈討論，焦點集中在「現在空會不會太早」以及是否只是短線結算波動。

高雄港填海案解「土方之亂」？網憂恐幫建商解套：垃圾包一包就下海

高雄港推動508公頃外海填方區圍堤造地計畫，宣稱可成為營建土石方長期去化去處、緩解近期「土方之亂」，消息在PTT引發熱議。討論焦點多落在「填海是否等同把廢棄物倒進海裡」、土方成分能否確實分類，以及政府與地方監督機制是否足以避免「垃圾包一包就下海」的疑慮，留言區從環保、公共工程到財團利益一路延燒。

