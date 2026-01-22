高檔訊號浮現？他選擇「放空台指期」引發多空砲火交戰

快訊

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股21日開低走低，以31,246.37點收盤，重挫513.62點。一名網友在PTT股版以「空」為分類發文，指出台指期在高檔出現吞噬型態與RSI高檔死叉，加上美股長時間盤整、那斯達克指數跌破季線，判斷指數可能出現幅度不小的修正，因而嘗試進場放空。貼文一出，立即引發板上熱烈討論，焦點集中在「現在空會不會太早」以及是否只是短線結算波動。

原PO分析指出，雖不認為市場直接進入熊市，但偏向中期修正格局，並清楚列出進退場機制：在前一日高點前皆可進場，日K收盤未破前高續看空，停利目標落在季線約28500至29000點，停損則設在日K收盤高於前高約31900點，強調屬於有紀律的技術面操作。

對於自身操作邏輯，原PO也在回應中補充，過往曾因過早判斷吞噬型態而被軋，這次仍選擇進場是因停損位置可接受，並非看長空，而是期待年前若能回測季線即回補。他坦言轉折難抓，只能在風險可控下測試自己的判斷。

多數網友對「有單就推」給予肯定，不少人以「會贏喔」、「勇者」、「精英空軍」鼓勵，也有人戲稱其為各種「魚」，延續股版慣用梗。部分留言認同指數漲幅已大，技術面確實有修正空間，認為若出現較大回檔，近期可能是較有機會的一次。

不過，反對聲音同樣不少，有人提醒第一季屬財報空窗與本夢比行情，貿然放空風險極高，也有人指出台指近期下跌可能僅是結算壓低，夜盤易反彈，質疑「都跌完才空」。整體而言，討論呈現多空交鋒，既有看好修正的空方試單，也有認為多頭未完、空單恐成燃料的質疑聲浪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

