關稅、格陵蘭爭議推升避險潮⋯「金銀蟲」樂翻天？網讚：投資需求爆發

川普推動「奪取格陵蘭」引發歐美貿易戰疑慮，美國更威脅對法國、德國、英國等歐洲8國加徵10%關稅，資金轉向貴金屬避險，白銀與黃金價格齊揚；PTT網友轉貼新聞連結後，討論焦點落在金銀是否已進入「大多頭」以及漲勢是否過熱，甚至出現「不要再報了」的反向訊號。

根據媒體報導，現貨銀價1/20盤中上漲0.36%至每英兩94.7295美元再創新高，周一收盤已大漲4.7%；現貨金價周一收盤勁揚1.6%，盤中曾創每英兩4,690.59美元新高，1/20盤中仍維持在4,675.97美元附近高檔震盪。報導並將漲勢與地緣政治及關稅威脅連結，市場憂心衝突擴大而加碼避險部位。

一名網友在PTT貼文中進一步解讀，認為白銀的投資需求「大爆發」，市場搶著投資白銀導致價格快速上漲，且白銀兼具避險效果，反過來刺激更多資金湧入，形成供不應求的循環。他的評論把焦點從單純避險，延伸到「需求推升—價格上漲—吸引更多投資」的加速效應。

不少網友呼應原PO的情緒，留言以「金蟲銀蟲樂翻天」、「銀蟲很囂張」、「黃金卿」等詞形容行情，有人直言金價早已突破4,700美元、正邁向4,800美元，並分享自身持有獲利，稱上月底買的白銀已漲逾35%，也有人提到早年買實體黃金如今「超爽」，將漲勢視為長期趨勢延續。

但也有不同聲音提醒市場過熱風險，質疑「又是你來增添緊張感」、呼籲「不要再報了」，並點出YouTube充斥以AI包裝的白銀題材影片、夾帶陰謀論，認為參考價值有限；另有網友坦言漲太急「連我都會怕」，擔心可能出現斷崖式回跌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。