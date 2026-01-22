最高法院判決再度不見關稅！網酸「蓋牌」：不是不判是不敢判

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國最高法院20日仍未判決川普關稅案。 美聯社

美國最高法院1/20再度公布當日判決結果，卻未如部分市場預期針對關稅爭議作出裁示，引發PTT股版熱議。一名網友以「今天最高法院又再次未對關稅作出判決」為題在PTT分享美國最高法院「Opinions of the Court」判決，直言「今天三個判決全數出來了沒有關稅，大家可以回家啦」，討論焦點集中在最高法院是否刻意拖延、關稅不確定性是否持續影響盤勢與交易情緒。

根據美國最高法院官網公布的2025年度slipopinion列表，1/20釋出3份判決，分別為Berkv.Choy、Ellingburgv.UnitedStates、ConeyIslandAutoPartsUnlimited,Inc.v.Burton等案，頁面上未出現與關稅相關案件或裁定內容。 由於關稅議題牽動通膨、企業成本與市場風險偏好，網友普遍關注最高法院是否會就相關訴訟表態，但本次仍未「開獎」。

原PO在文中以半宣告式口吻解讀，認為既然當天判決已全數公布仍不見關稅案，代表短線想等判決的人「可以散場」。貼文也被視為對先前「最快今天」等期待的回應，並藉由直接附上官方網址，強調消息來源並非傳聞，而是「官網清單就看得到」。

多數留言則偏向嘲諷與不信任，常見論點包括「蓋牌」、「根本不敢判」、「無限下禮拜之術」，甚至把拖延與政治風險連結，認為可能一路拖到期中選舉、甚至川普下台；也有人用「關稅真香」、「錢都收了怎麼可能吐出來」形容稅收與既得利益，直指不判才是最安全的選項。另一派則把「下週五」當成梗反覆刷屏，暗諷市場每次期待都落空。

不過也有不同看法認為，即使最高法院未判，實務上影響有限，「判了川普也會找新理由課」，關鍵在政策工具仍多；另有人從法律推論分歧，一派猜「大概率違憲所以才拖」，另一派則認為「一定會護航合法只是不能太快」。此外，部分留言回到交易層面，有人喊「空單趕快回補」、期待「開始V」，也有人直言拖延只會讓不確定性更高，對市場更傷。

