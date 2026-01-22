鴻海（2317）一路下跌⋯股民兩難：該停損或續抱？苦主現身怨「被盤好幾年」

鴻海（2317）近日股價走勢引發PTT熱議，一名網友分享新聞指出鴻海年營收突破8兆元，加上市場對GB300等AI題材有所期待，並在技術分析與投資節目「多頭確認」說法下進場買進，未料隨後股價卻連日走跌，短短時間回檔約10元，讓原PO陷入該停損或續抱的兩難，引發大量網友討論。

根據媒體報導，鴻海近年在AI伺服器、電動車等布局受到關注，營收規模持續放大，市場對其長期成長性仍有期待。不過股價自去年10月一度衝上250元後，長時間在220至235元區間震盪，即便大盤屢創新高，表現仍顯得相對疲弱，也成為投資人質疑焦點。

一名網友在PTT發文表示，自己並非刻意貶低鴻海，只是單純依據技術分析進場，看到均線糾結、整理多時，加上投資節目解讀為「多頭確認」，才決定買進，沒想到隨後卻天天小跌，讓他困惑技術分析失靈時該如何應對，是跌破5日線就出場，還是視為甩轎續抱。

多數網友對此並不看好，直言鴻海「最愛磨」、「股性差」、「代工廠沒前途」，認為即便基本面不差，股價卻長期被壓抑，不少人分享自身被套經驗，形容「盤好幾年」、「輸大盤」、「買了只會被磨到沒耐心」。也有網友指出，若是依技術分析進場，就應遵守紀律，跌破關鍵均線就該停損，否則只是自我安慰。

另一方面，也有不同聲音認為鴻海屬於長線標的，短期震盪屬正常現象，強調「不缺錢就放著」、「遲早會上300，只是時間問題」，並提及需觀察外資動向、財報或產業循環變化。部分網友則延伸討論至AI伺服器毛利、代工廠議價能力與資金輪動，認為市場焦點已轉向其他族群，鴻海短期恐難成為資金主戰場。

