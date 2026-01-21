吃到飽霸主營收狂飆3倍！饗賓掛牌價300元…投資人憂：這時機點好可怕

吃到飽霸主饗賓餐旅（7883）預計於1月23日登錄興櫃，興櫃券商認購價每股300元，正式跨入資本市場。公司喊出要成為「餐飲業的 LVMH」，並設定2027年店經營者年薪挑戰200萬元的目標，引發投資圈與股板高度關注。

根據公司說明，饗賓目前已打造12個餐飲品牌，全台門市99家，橫跨百匯與單點兩大餐飲型態。營運規模快速放大，合併營收自2021年近37億元，成長至2025年逾117億元，四年成長超過3倍，2025年來客數突破1,155萬人次，會員營收占比達65%。

不過「一股300元」的興櫃價位，仍讓不少網友遲疑，有人直言「有點貴==」、「300元訂的有點高 pe蠻高的 真的能年年增長3成嗎」、「這麼貴還又是興櫃 恩...」，也有人點出產業風險，「台股生技跟餐飲都好可怕」、「餐飲股 目前股價都很慘耶 挑這個時機掛牌唷」。

對於饗賓喊出「餐飲業的LV」，股板討論更是分歧，有人不買單，「吃到飽要變成LV有點難... 光服務就大輸單點的」、「坐在位子上, 什麼都有人幫你弄到好, 才能算精品吧」、「鼎泰豐的口號你好意思抄襲？」；也有人緩頰，「LV的意義就是: 大家都知道品質還行, 價位也還行 中產都消費得起的精品等級這樣」。

但也有不少消費端角度的支持聲音，「常去 蠻會控餐 難怪賺錢」、「饗食天堂還是不錯穩吧」、「饗食天堂中間沉寂一段 最近變好好吃 干貝不輸旭集」，甚至有人期待股東福利，「當股東有優惠券嗎？」、「有送餐卷或折扣的話 好像可以買 = =」。在高成長故事與高價位質疑並存下，饗賓登錄興櫃後的市場表現，已成為股板關注焦點之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。