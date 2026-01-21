鎖定華邦電（2344）用力空！他揭「漲不動」殘酷真相…網評：會贏

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
觀察到台股記憶體與國際走勢脫鉤，網友鎖定表現疲弱的華邦電（2344）果斷進場放空，並預言弱勢股恐遭市場淘汰。(記者許正宏／攝影)
記憶體族群近期出現與美、日、韓不同步的走勢，引發市場警覺。PTT股板一篇以「2344華邦電（空）」為題的標的文掀起討論，原PO直言在觀察數日後，發現台股記憶體開始不同調，特別是華邦電漲幅明顯落後，加上美股轉弱，選擇進場試單放空。

原PO的判斷核心仍圍繞在「記憶體」。他認為族群內部強弱分化已浮現，華邦電相對疲弱，若技術面「站不回五日、跌破十日」將續加碼，並以航運三雄的歷史作類比，認為記憶體最終也只會留下少數領頭羊，其餘恐遭淘汰。

操作文曝光後，留言區迅速集結空方聲量，出現大量力挺聲音，「會贏喔」、「菁英空軍報到+1」、「賺爛了你」、「這篇發出來就V了 空軍加油 撐住!!」，不少網友將這筆空單視為記憶體短線轉弱的代表案例。

但也有提醒與質疑聲音指出，記憶體族群不宜一概而論，「要空記憶體也不是先空這支」、「牛市放空的都是勇者」、「看到用融券而不是期貨 而且才兩張 就能end 了」，顯示即便同樣看空，對華邦電是否最適合當空方標的仍有分歧。

