記憶體翻臉不認人！他急問「逃命指標」…網：有賺就跑還談感情？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股記憶體族群近期走勢與國際市場脫鉤，南亞科法說釋出利多股價卻疲弱，引發投資人擔憂行情是否反轉。中央社
台股記憶體族群近日走勢出現明顯分歧，引發股民討論。有投資人在PTT發文表示，自己仍在車上但「很怕記憶體突然就翻臉了」，點出近兩天台股記憶體與美、日、韓走勢不同步，心態開始動搖，也拋出關鍵疑問：台股記憶體到底該看什麼指標？

原PO指出，前幾天南亞科法說會公布去年第四季獲利亮眼，今年預期仍將大賺，加上日前美股大跌，但記憶體族群仍逆勢上漲，顯示基本面偏強。不過隨後台股記憶體卻無預警大跌，即便隔天美股、日韓記憶體股續漲，台股相關個股卻「跟一群死魚一樣」，讓他質疑是否已有市場看不到的變數。

貼文曝光後，網友意見極度分歧，有人直接潑冷水，「你想買的時候就跌 想賣的時候就會漲」、「跌兩天就受不了 有沒有那麼急」、「沒漲就是爛 標準很高喔」，也有人直言不諱「你去買六合彩吧？股票不適合你」、「有賺就跑難道還跟他談感情喔」。

也有不少網友提出各自心中的「指標」，從基本面到情緒面都有，「關稅」、「大摩目標價」、「hbm ddr5買會做這些當然比較穩」、「看是否持續漲價啊 跟航運一樣」、「現貨價」、「算本益比啦= = 要問幾次」、「AI不死記憶體就不會死 在擔心什麼」、「看美光就好了啊」。

另有一派認為，台股記憶體與海外市場本就不必然同步，「做台股這種淺碟市場，你看美股？」、「台灣是有HBM膩？憑什麼人家漲你就要跟？」、「台股記憶體比美光噴多了」，也有人總結式回應，「哪有什麼指標 有指標幹嘛不自己賺」，顯示在震盪盤勢下，記憶體族群究竟是回檔、補跌還是翻臉，市場依舊各說各話。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

回檔 台股 記憶體

