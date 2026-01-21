快訊

台積電（2330）驚見1822元天價成交！法人喊衝3萬2…網：仙人指路還仙人跳？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）20日盤後鉅額交易首度出現1,822元成交價，法人推算台股仍有約382點上行空間，但PTT股板對「仙人指路」看法分歧，有人喊衝、有人直指「仙人跳」，氣氛高度對立。法新社
台積電（2330）20日盤後鉅額交易首度出現1,822元成交價，法人推算台股仍有約382點上行空間，但PTT股板對「仙人指路」看法分歧，有人喊衝、有人直指「仙人跳」，氣氛高度對立。法新社

台積電（2330）20日盤後鉅額交易再度引發市場關注，成交中首度出現1,800元以上價位，且一次驚見20張以1,822元成交，被市場解讀為再度出現「仙人指路」。法人指出，在與當日現貨收盤價仍有超過47元價差下，換算加權指數仍有約382點上行空間，台股短線動能上看32,142點。

根據統計，台積電當天共有12筆鉅額交易，成交價格區間介於1,757.50元至1,822.11元，加權平均價為1,770.87元，合計成交1,662張、金額約29.43億元，也再度刷新歷史高價紀錄，成為盤後市場討論焦點。

相關消息轉貼到PTT股板後，網友反應兩極，有人延續「仙人指路」說法，直言「每次指都有到」、「這次真的不一樣。」、「封關前，一定到……甚至超過。」也有人直接看多後市，「年底4萬見」、「好的股票（台GG）就是無腦買」。

不過，質疑聲浪同樣不少，留言反諷意味濃厚，「仙人跳」、「仙人指路就是為了未來仙人跳而已」、「盤後打暗號對嗎？」、「20張...」、「20張就可以當大戶囉XDD」，也有人直言「都快崩破31k了 還在幻想32k」、「看不懂，明明隔天開盤不可能漲這麼高的」。

也有網友保持中性或冷眼旁觀態度，「1822元有很遠嗎...連3%都不到」、「2000張再說啦」、「鉅額交易不用依照證交所的定價規則嗎？」、「管他仙不仙人，好的股票（台GG）就是無腦買」，顯示即便數字創高，市場對「仙人指路」的解讀，仍是信者恆信、疑者愈疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

