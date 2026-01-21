散戶不怕死？樂觀指數飆高「近5成看好站穩3萬」…網嚇哭：空頭大屠殺

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰金最新調查顯示民眾對台股信心爆棚，高達55%看漲且近半數預期指數將站穩3萬點大關。記者許正宏／攝影
國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查顯示，民眾對台股後市態度明顯偏向樂觀，有55%預期未來半年台股將上漲，僅18%認為可能下跌，樂觀與保守之間出現明顯落差，顯示市場情緒整體轉趨正向。

國泰金指出，隨著2026年企業獲利展望轉佳，加上國際股市走勢穩健，民眾股市樂觀指數回升至37，風險偏好指數也來到23.9，雙雙位於調查以來相對高檔水準，反映投資人對市場波動的承受度正在提高。

在指數點位預期方面，32%民眾認為2026年上半年台股高點落在30000點至31000點之間，另有17%預期可突破31000點，合計近五成認為台股高點可站穩30000點之上；至於低點預期，僅12%認為可能跌破23000點，多數民眾認為修正幅度有限。

不過，相關數據轉貼到PTT股板後，留言風向卻明顯分歧，不少網友對「一片樂觀」保持高度警戒，有人直言「一片樂觀」、也有人簡短回應「丸子」、「糕丸」、「穩了」，更有人反諷「完了 居然還有45%沒看多」、「居然還有18%看空」。

也有網友直接將樂觀視為反指標，留言指出「賣在樂觀時，明天決定了」、「眾人皆醉我獨醒 看來該賣了」、「一片樂觀 要大爆崩了」、「差不多要跌了」、「空頭大屠殺」、「抓最後一棒」，質疑市場是否過度一致。

但仍有部分聲音偏向順勢操作，「超穩的 一定漲的阿早就買到滿出來」、「買台積根本超穩」、「今天一片慘綠 只有台股紅」、「創高看好是正常反應」，也有人直言「Ptt看衰的人多，所以繼續漲」，顯示即使在高度樂觀的調查數據下，市場心態依舊呈現多空拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 指數

