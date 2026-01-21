換日幣被問「日本還能買嗎？」詹璇依曝3理由：本益比竟比台股俗

財經主持人詹璇依在影音中分享，近日因計畫前往日本旅遊，先到銀行兌換日圓，過程中行員隨口詢問「現在還可以投資日本嗎」，這個問題也讓她認為相當具有代表性，因為同樣的疑問，正是近期不少投資人心中的共同疑惑。

她表示，若從基本面與政策面來看，日股仍具備三大值得關注的理由。

第一，是日本政府持續推動結構性改革，透過公司治理與資本市場制度調整，試圖讓日本企業更貼近國際市場，也讓整體經濟朝向長期成長方向前進。 第二個理由則來自資金面觀察。詹璇依指出，儘管日股指數已來到相對高檔，但外資仍持續買超日本股市，且買超金額並未縮手，顯示國際資金對日股後市仍維持一定程度的信心。 第三，她則從評價角度分析，目前日股本益比約在20倍左右，相較台股約23倍、美股約25倍，整體估值仍屬相對便宜，在主要成熟市場中具備一定吸引力。

除了三大理由，她也進一步提出支撐日股的兩大成長引擎。

第一，是日本政府政策方向已明確轉向成長型策略，財政相關部門也公開表態，將推動結構型調整，由政府帶頭引導市場方向。 第二個引擎則來自企業獲利動能。她指出，2025年日本企業整體EPS年增率約為4%，雖然成長幅度不算突出，但研究機構預估，2026年企業EPS成長率有機會提升至12%至15%，顯示獲利動能有望進一步放大。

詹璇依最後總結，對於經常前往日本旅遊的投資人而言，除了消費與體驗之外，也可以考慮在資產配置或投資視角上，多留意日本股市的中長期變化與機會。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。