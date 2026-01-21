力積電（6770）5個月狂飆340％收復4年跌幅！股添樂：奇蹟之路

＊原文發文時間為1月20日

力積電的奇蹟之路

回顧台股歷史，多的是長年上漲，卻只用一年不到的時間，把累積多年的漲幅一口氣跌光的股票；

卻很少見連跌多年，卻只用一年不到的時間，把累積多年的跌幅一口氣漲回來的股票。

這個案例今年最經典的就是力積電(6770)。

2021年12月6日，當力積電風光重回掛牌時，不只當年的「力晶自救會」直接改名為「力晶同樂會」，董事長黃崇仁也提到，這是「商業奇蹟」。還認為台灣代工廠股價「委屈」了。

想不到「一語成讖」，打從力積電掛牌第一天起，股價一連委屈了4年。從當天掛牌價最高點78.6起算，跌到最低只剩11.95塊，高低點跌掉85%。迫使當年改了名的「同樂會」一度又要重命名為「自救會」。

但是自去年9月開始，當市場吹起記憶體結構性缺貨浪潮，又再一次把力積電拱上風口。在短短不到5個月的時間，交出超過340%漲幅，一舉收復了掛牌以來大部分的跌幅。

力積電掛牌短短幾年時間，已經累積了「2次」奇蹟，1次是黃董口中的商業奇蹟，另1次是本次的資本市場奇蹟。眼看逐漸脫離「銅板價」的力積電，還能有下一個奇蹟嗎？

還在車上的朋友，歡迎與我們分享你那奇蹟般地未實現損益；當然，如果有空單未實現損失，也歡迎與我們分享這一路的辛酸歷程。雖然我們不樂見、也不鼓勵這麼做。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。