高雄港填海案解「土方之亂」？網憂恐幫建商解套：垃圾包一包就下海

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影
圖為高雄港貨櫃。記者劉學聖／攝影

高雄港推動508公頃外海填方區圍堤造地計畫，宣稱可成為營建土石方長期去化去處、緩解近期「土方之亂」，消息在PTT引發熱議。討論焦點多落在「填海是否等同把廢棄物倒進海裡」、土方成分能否確實分類，以及政府與地方監督機制是否足以避免「垃圾包一包就下海」的疑慮，留言區從環保、公共工程到財團利益一路延燒。

根據媒體報導，該計畫預計2026年1月進入中央環評程序，初估耗資近千億元，未來填海造陸可容納逾7,000萬立方米土石方，扣除港區疏濬與工程土方後，仍可吸收約3,600萬立方米營建土石方，最慢2029年起開始收取土方費用。除了去化土方，規劃用途主打新能源產業腹地，包括氫能、綠甲醇、氨、LNG儲槽等，並形容為石化高質化與新能源發展的基地。

一名網友在PTT發文，提到近期漲勢強勁的可寧衛「難怪最近吃兩根跌停」，並認為土方去化選項雖有填海、回填農地等說法，但推估最後仍可能「幫建商解套」，否則工程停工無法收拾。此番觀點讓討論從公共建設轉向「誰受益、誰買單」的質疑。

多數網友第一時間對「填海」直覺反應是環境風險，頻問「會污染海洋嗎」、「要先處理過嗎」「誰知道會用什麼去填」，甚至直言「垃圾填海」、「水產也不用吃了」。也有人擔心名義上是土方，實際可能混入事業廢棄物或有毒物，認為倒進海裡更難追查，「不怕有三八婆去挖出來查」的說法反而成為諷刺。

另一派網友則反駁「填海造陸不是直接倒海裡」，強調關鍵在分類、處理與圍堤施工流程，指出若能把土砂依規格分類、固化灌漿並落實監督，填海比回填農地更可控，也有人提到北部早有台北港填海案例，質疑「為何高雄就特別被罵」。此外，仍有不少留言回到制度層面，直指問題根源是工地土方與垃圾未分類、合法廠商拒收才導致亂倒，若開了「後門」卻缺乏稽查，恐怕只是把亂象轉移到海上。

